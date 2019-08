PSG : Au-revoir Neymar, bonjour Dybala, tout est prêt !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

La nature a horreur du vide, et le vestiaire du Paris Saint-Germain encore plus. Neymar n'a pas encore vidé son casier au PSG que déjà le club de la capitale prépare son éventuelle succession, car c'est une évidence si la star brésilienne doit filer lors de ce mercato, elle sera remplacée. Et ce dimanche, l'heure est aux interrogations pour savoir qui pourrait éventuellement venir remplacer Neymar au Paris SG. Et Le Parisien affirme que si Paulo Dybala n'a pas signé à Manchester United et à Tottenham en tout fin de mercato anglais, c'est que du côté de l'attaquant argentin de la Juventus on pense très fort au PSG.

Une thèse reprise en Italie, où dans une vaste partie de chaises musicales, Paulo Dybala irait au Paris Saint-Germain et Mauro Icardi irait à la Juventus, tandis que le PSG ferait également venir Gianluigi Donnarumma de l'AC Milan pour succéder à Alphonse Areola comme gardien de but numéro 1 du PSG. Une situation incroyable que la Gazzetta dello Sport résume d'un titre très explicite : « Neymar libère tout ». Reste quand même à finaliser tout cela, car ce dimanche Neymar est toujours un joueur du Paris SG et Paulo Dybala un attaquant de la Juventus, ce dernier ayant joué, et perdu, samedi avec la Juventus contre l'Atlético Madrid en match amical.