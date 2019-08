PSG : Neymar va partir, il dit pourquoi le Qatar va craquer

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Fermement opposé au départ de Neymar sans y trouver son compte sur le plan financier, le Paris Saint-Germain sait que l’image de son propriétaire, l’Emir du Qatar, est en jeu dans ce dossier. Autrement dit, une offre au rabais du FC Barcelone ne sera pas acceptée. Mais au final, le PSG va faire l’effort nécessaire et va renvoyer Neymar à Barcelone. C’est l’annonce faite par Philippe Sanfourche, persuadé que le Qatar ne croit plus en son numéro 10, et notamment sur le plan médical.

« L’image, c’est très important pour le Qatar. Et là, tu vas perdre ton joueur phare. Il va retourner dans le club où tu l’avais arraché pour une somme inférieure. Cela va se produire en toute fin de mercato. Tu n’as pas un joueur équivalent qui te permet de dire « je perds Neymar mais je récupère lui ». Donc je ne vois pas dans quelle mesure ce transfert peut être positif pour le PSG. Selon moi, il n’y a qu’une seule chose qui justifie ce transfert dans le camp de Paris, c’est si on ne croit plus en Neymar sur le plan médical. Je ne vois toujours pas l’intérêt de le laisser partir », a livré le consultant de La Chaine L’Equipe, pour qui le Brésilien serait donc un cadeau empoisonné du PSG au FC Barcelone. A moins que la visite médicale ne règle le problème, ce qui est aussi une possibilité.