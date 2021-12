PSG : Neymar, une vraie arnaque à 32ME ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar sera absent entre six et huit semaines après sa grave blessure à la cheville contre l'AS Saint-Etienne. Le joueur brésilien du PSG est devenu un footballeur intermittent.

Le club de la capitale l’a annoncé lundi, Neymar ne pourra pas faire son retour à la compétition avant la mi-janvier, voire début février, juste avant le huitième de finale aller de Ligue des champions. Le Brésilien avait quitté dimanche Geoffroy-Guichard en larmes et sur une civière, victime d’une entorse à la cheville. Encore une fois c’est la faute à « pas de chance » pour Neymar, et Mauricio Pochettino se désole de ce nouveau coup dur. « C’est toujours quelque chose de triste de voir un joueur comme Neymar Jr éloigné des terrains pour plusieurs semaines, d'autant plus quand on sait à quel point il aime jouer au football. En tant qu’entraîneur, je dois toujours chercher des solutions. C’est clair qu’on ne pense pas à remplacer Neymar parce qu'il est irremplaçable mais plutôt à chercher des solutions le temps de son absence », a confié l’entraîneur du PSG avant le match contre Nice.

Neymar, des stats effrayantes à Paris

Cependant, sans être désagréable avec Mauricio Pochettino, il n’est pas le premier coach de Paris à se poser la question concernant le remplacement de Neymar, depuis que ce dernier a signé en provenance du FC Barcelone lors du mercato 2017. Car Ouest-France a fait le compte depuis cette date, et les absences de Neymar ne se comptent plus sur les doigts de la main, sauf en incluant les mains des supporters du Virage Auteuil au Parc des Princes. Sur les 237 rencontres que Neymar aurait pu jouer avec le PSG depuis sa signature, l’attaquant de la Seleçao a finalement disputé 130 matchs, soit 54,8%. Pire encore, si l’on compte en minutes, Neymar a disputé 51% du temps de jeu parfait avec Paris. Outre les absences liées à l’hygiène de vie du joueur, personne n’a oublié sa fameuse « gastro » au lendemain de son anniversaire en février, le joueur de 29 ans a multiplié les grosses blessures, le quotidien régional ayant comptabilisé 16 blessures depuis 2017, dont deux très longues, puisque Neymar avait été out pendant 90 jours et 16 matchs en 2017-2018 pour un facture du métatarse et pour le même souci il a été forfait 85 jours la saison suivante. Pour cette première moitié de saison, Neymar a déjà raté sept matchs, et cela va s’accentuer au fil des journées de championnat, de la Ligue des champions et de la Coupe de France.

Avec son salaire annuel de 32 millions d’euros, Neymar agace forcément certains supporters et observateurs, lesquels estiment que le Brésilien roule le Paris Saint-Germain dans la farine, même si le Qatar n’a pas hésité au moment de prolonger en mai dernier le contrat de sa star jusqu’en 2025. « Tu t’engages au PSG afin de devenir la star de l'équipe et tu finis 16eme au ballon d'or, t'en pense quoi sincèrement de ta carrière Neymar ? », « Il faut sequester Vinicius et l’empêcher de toucher à l’alcool et de répondre aux DM des brésiliennes mi-trans mi-bimbo. Le football n’a pas assez profité de Ronaldinho et de Neymar, il faut préserver ce joyau de ce monde pervers », « Où est passé ce Neymar ? Quel gâchis… », les commentaires vont tous dans le même sens et regrettent que le joueur brésilien se soit perdu dans sa carrière. Qu'en pense celui qui signe son chèque au PSG ?