PSG : Neymar un top-player, Valbuena en rigole encore

Très en vue depuis la reprise de la saison avec ses réalisations sous le maillot du PSG et son récent triplé avec le Brésil, Neymar a dépassé le nombre de buts marqués par Ronaldo avec la Seleçao.

Comme pour Olivier Giroud quand il a doublé Michel Platini, ce qui aurait du lui valoir des félicitations, a finalement permis aux critiques de délier leur langue. C’est le cas de Mathieu Valbuena, pas du tout impressionné par le total de buts de Neymar en sélection. L’ancien joueur de l’OM et de l’OL, qui prend régulièrement le micro avec RMC, s’est mis au diapason avec ses collègues Eric Di Meco et Rolland Courbis, pour qui le Brésilien n’a pas vraiment l’étoffe d’une superstar. Avec au passage un énorme tacle quand aux performances du numéro 10 du PSG en Ligue des Champions.

« Le Brésil a sorti des joueurs fantastiques, des légendes. Je pense que Neymar, ce qui lui manque, c’est de gagner des titres majeurs. Il n’a gagné qu’une Ligue des Champions avec Barcelone. On a pu le voir avec le Final 8, il n’a pas été performant quand on l’attendait, surtout en finale où il n’a pas été bon du tout face au Bayern Munich. Il est très loin, à des années-lumières de Pelé et de Ronaldo. Il brille en ligue 1, mais on n’attend pas de Neymar qu’il brille en Ligue 1. S’il veut se rapprocher de ce genre de joueurs, il doit être beaucoup plus régulier et performant dans des gros matches », a livré un Mathieu Valbuena qui attend de voir Neymar apporter sur un plateau la Ligue des Champions au PSG pour le faire changer de catégorie.