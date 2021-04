PSG : Neymar, un match XXL et une grosse crainte

Dans : PSG.

Quatre jours après son carton rouge face à Lille en championnat, Neymar était très attendu à l’occasion du choc entre le PSG et le Bayern Munich.

La star du Paris Saint-Germain a répondu présente avec deux passes décisives pour Kylian Mbappé et Marquinhos et une belle activité tout au long de la rencontre. Capable de faire les efforts défensifs malgré son manque de rythme, il a pesé lourd dans le succès du PSG face à l’ogre bavarois. En début de deuxième mi-temps, les supporters de Paris ont cependant transpiré à grosses goutes lorsque Neymar s’est retourné à plusieurs reprises vers son banc de touche afin d’informer les médecins d’une douleur persistante aux adducteurs. Après dix minutes de flottement, la décision a finalement été prise de laisser Neymar sur le terrain. Dans son édition du jour, Ouest-France souligne la performance XXL du Brésilien mais s’inquiète sérieusement pour son état de forme et son physique très fragile.

Un physique qui inquiète

« Un peu plus actif dans le repli défensif qu’à l’accoutumée (5 ballons récupérés), il a serré les dents lorsque ses adducteurs ont commencé à siffler dès le début de deuxième période. On le conçoit, tout n’a pas été parfait hier, loin de là. Sa condition physique, qui a dû donner des sueurs froides hier aux supporters Rouge et Bleu pendant la rencontre, est très loin d’être optimale. Et ça ne devrait pas aller en s’arrangeant, puisque le Parisien, suspendu deux matches en championnat sera absent samedi face à Strasbourg. Au frigo ces six prochains jours, Neymar devra livrer la même prestation (si ce n’est plus) mardi pour le match retour. Avec ce genre de prestation, Neymar rappelle à tout le monde à quel point c’est un joueur rare » note le journaliste Benoit Soenen. Il ne s’y trompe pas, Neymar sera de nouveau attendu au tournant au match retour alors qu’il manquera les deux prochaines rencontres de Ligue 1 pour cause de suspension.