PSG : Neymar tue la polémique Mbappé en 1 click !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Visiblement Neymar Jr se tient au courant de ce qui s'écrit dans la presse espagnole, et plus précisément barcelonaise. Car ce samedi soir, profitant de quelques extraits vidéos de la remise du Trophée des champions au Paris Saint-Germain, les médias catalans ont présenté comme un incroyable clash les images où l'on voit Kylian Mbappé repousser Neymar, oubliant bien évidemment qu'avant et après cette séquence les deux stars du PSG chahutaient avec un grand sourire en compagnie d'un Marco Verratti bien chambreur. « Mbappé vire Neymar de la photo des vainqueurs », « La controverse grandit: Verratti oblige Neymar à célébrer le titre et Mbappé le chasse », sont quelques uns des titres choisis pour illustrer sur ce qui était une scène de rigolade entre joueurs.

Mais, conscient qu'actuellement tout est sujet à interprétation, Neymar a diffusé via son compte Instagram, une photo prise dans les vestiaires du stade de Shenzhen où on le voit avec « son frère Mbappé ». Avec 126 millions d'abonnés sur ce réseau social, la star brésilienne sait que cela aura forcément un gros impact et que la polémique devrait s'éteindre rapidement. Il n'est toutefois pas certain que cela calmera les rumeurs incessantes sur la situation de Neymar au Paris Saint-Germain à moins d'un mois de la fin du mercato.