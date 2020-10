PSG : Neymar traité de clown, son attitude ne passe pas

Dans : PSG.

A peine revenu de deux longs voyages en avion du Pérou au Brésil puis que Brésil à Paris, Neymar est désormais concentré sur la préparation du match face à Nîmes, ce vendredi.

Un enchainement qui sera difficile à digérer entre la fatigue, les voyages, le décalage horaire et le changement climatique. Mais le PSG a besoin de toutes ses forces vives alors que Thomas Tuchel compte ses nombreux absents. Face à une rugueuse équipe nîmoise, Neymar se sait en tout cas attendu, comme c’est le cas sur tous les terrains. Ce fut le cas au Pérou, où le Brésil a longtemps été mis en difficulté avant de s’en tirer plutôt bien avec un triplé de Neymar. Mais le Brésilien n’a pourtant pas spécialement brillé dans cette rencontre, transformant deux pénaltys litigieux avant de marquer de près un but dans les derniers instants. Suffisant pour faire la Une, même si du côté du Pérou, on ne digère clairement pas l’attitude du joueur brésilien.

« Honnêtement, c'est un grand joueur, l'un des meilleurs au monde, mais pour moi c'est un vrai clown. Il sait très bien ce qu’il fait sur le terrain. Dans la surface de réparation, il se jette plusieurs fois, il cherche le pénalty. Il l’a fait 4 ou 5 fois et en a obtenu deux qui n’y étaient pas. Il a atteint son objectif », a déploré le défenseur péruvien Carlos Zambrano, dans l’émission La banda Del Chino. Une sortie qui vient après un match où l’arbitre a en effet été très critiqué pour avoir désigné un peu trop facilement le point de pénalty, avec à chaque fois Neymar au centre des débats. Facilité de provocation de fautes, ou tendance à plonger dans la surface, le numéro 10 du PSG continue de faire parler partout où il joue.