PSG : Neymar traité d'intermittent du spectacle par Stéphane Guy

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Centrer le projet du PSG autour de Kylian Mbappé, c’est une évidence pour Stéphane Guy, qui estime que Neymar n’a jamais réussi à justifier la confiance des dirigeants parisiens.

Le PSG en fait-il trop pour garder Kylian Mbappé ? Des sommes folles, un projet centré sur lui, un recrutement quasiment à sa demande et un statut de leader devant les superstars que sont Neymar et Messi. La question peut se poser, mais la réponse est limpide pour Stéphane Guy. Le journaliste passé par Canal+ et désormais sur RMC a expliqué les efforts de la direction parisienne pour conserver Kylian Mbappé à tout prix. Alors que la prolongation de contrat de Neymar a fait lever quelques sourcils, même si elle a le don également de lever tous les doutes sur son avenir, celle de l’international français mérite tous les efforts du monde. Et le journaliste se refuse de comparer les deux joueurs, dans le rendement comme dans l’attitude, en profitant pour glisser un énorme taquet au Brésilien, qui n’a pas fait grand chose au PSG selon lui.

Neymar fait un match sur deux au PSG

« Il y a une chose très différente entre le cas Mbappé et le cas Neymar. Mbappé assume sur le terrain, semaine après semaine. Il répond. Ce n'est pas un intermittent du spectacle qui joue un match sur deux et qui n’est jamais au niveau attendu. Neymar il s’en est mis plein les fouilles, mais qu’est ce qu’il a rendu en échange ? Mbappé donne semaine après semaine », a livré Stéphane Guy, persuadé que le PSG a bien raison de faire tous les efforts pour chouchouter Mbappé. Il est vrai que, malgré la présence de joueurs comme Di Maria, Messi et Neymar, le Paris SG cette saison montrerait un visage beaucoup moins séduisant et certainement bien moins efficace. Le champion du monde 2018 tire son équipe vers le haut et lui permet d’être à ce niveau, même si cela a forcément le don d’inquiéter par rapport à un éventuel avenir sans lui. Et ça, le PSG l’a bien compris.