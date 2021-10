PSG : Neymar trainé dans la boue, son père explose

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La polémique enfle au Brésil, où un commentateur est accusé d’avoir insulté Neymar « d’idiot » à l’issue du match entre la Seleção et la Colombie (0-0).

Cela fait un moment que Neymar ne fait plus l’unanimité au Paris Saint-Germain. Mais voilà que la situation se gâte pour l’international auriverde, qui reçoit de plus en plus de critiques en provenance de son pays, le Brésil. A l’issue du match entre la sélection de Tite et la Colombie dans la nuit de dimanche à lundi, un commentateur brésilien a même insulté Neymar « d’idiot ». Trop c’est trop pour le père de la star du PSG, qui accepte les critiques à l’encontre de son fils mais qui ne tolère pas que les bornes soient dépassées. C’est ainsi que Neymar Senior a publié un long texte de soutien à son fils sur les réseaux sociaux.

Le père de Neymar perd patience

🇨🇴 Scène très touchante d'un petit colombien, fan de Neymar, qui voit pour la première fois son idole. pic.twitter.com/AOOPIGaJch — RMC Sport (@RMCsport) October 11, 2021

« Masqué, choyé, fallacieux et maintenant un idiot. Les trois premiers adjectifs ne nous dérangent pas, le silence a toujours été, peut-être, la meilleure réponse. Hier mon fils a posé pour une photo à côté d'un enfant, collé son visage contre le sien, risquant même d'être critiqué pour avoir enlevé son masque. Et maintenant ? Où est le respect de l'être humain, de la photo éternelle dans une vie éphémère… l'occasion unique pour un fan. Ouais, mon fils est masqué et tout ce que vous voulez d'autre. Mais idiot ? Non ! Il est le héros. Un héros sans mensonge, qui affronte son histoire de front, sans chercher de lâches raccourcis, sans être traître » a posté le père de Neymar alors que la star du Paris Saint-Germain a reçu de vives critiques au Brésil pour avoir oublié les gestes barrières en se collant à un enfant qui réclamait une photo avec son idoles. Toutes les raisons deviennent bonnes pour taper sur Neymar au Brésil, ce que le père de l’attaquant de 28 ans ne tolère plus.