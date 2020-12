PSG : Neymar supplié de recadrer Mbappé

Dans : PSG.

Buteur contre Montpellier samedi soir (1-3), Kylian Mbappé a inscrit son 100e but sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Et si l’attaquant de 21 ans ne doit ce total incroyable qu’à lui-même et à son formidable talent, l’ancien Monégasque peut également remercier ses coéquipiers offensifs tels que Di Maria ou Neymar. Depuis plus de trois ans au PSG, l’Argentin et le Brésilien ont délivré de nombreuses passes décisives à Kylian Mbappé, dont la vitesse foudroyante fait des dégâts dans l’élite. Au micro de TF1, Neymar a justement évoqué son entente avec Mbappé, sur le terrain mais également en dehors. L’ancienne star du FC Barcelone a notamment commenté sa relation fraternelle avec le champion du monde. Et comme tous les frères, ils leur arrivent parfois de se tirer les oreilles…

« Avec Kylian, on est comme des frères. Je suis comme son grand frère. Quand on doit lui tirer les oreilles, le recadrer, tout le monde me demande de le faire. Mais il a un excellent caractère, c'est un crack sur le terrain et un grand compétiteur. Il est toujours désireux d'apprendre et je suis heureux avec lui » a commenté Neymar, qui serait évidemment très heureux de jouer avec Lionel Messi… et Kylian Mbappé la saison prochaine au PSG. Cela dépendra en partie de l’issue des négociations entre Leonardo et l’attaquant français au sujet de la prolongation du contrat de ce dernier. En marge de la victoire du Paris SG à Montpellier samedi soir, Leonardo s’est montré plutôt confiant, indiquant que « On a envie de discuter, et lui aussi il a envie de discuter (…) Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport il y a 10, 15 jours et on va continuer ». Des propos pleins d’espoirs pour Neymar et les supporters parisiens.