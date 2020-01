PSG : Neymar star à Paris, ça rend fou le Barça !

Dans : PSG.

Après deux saisons mitigées au PSG, Neymar est clairement en super forme cette année. Du côté du FC Barcelone, on est presque agacé de voir le Brésilien flamber à Paris.

Du côté de Barcelone, on espérait visiblement qu’une fois de plus Neymar traîne les pieds avec le Paris Saint-Germain cette saison, histoire de faire revenir la star lors du prochain mercato. Et même si on entre dans le money time pour le PSG et Neymar, il est évident que le joueur brésilien est dans une forme éblouissante actuellement, étant impliqué dans les 17 derniers buts du Paris Saint-Germain durant les neuf derniers matchs durant lesquels il a joué (9 buts, 8 passes décisives). Alors ce samedi, le Mundo Deportivo est presque amer en évoquant la forme d’un « Neymar en mode crac ».

Et le média franchement pro-Barça avoue que plus rien ne dit que l’attaquant du PSG et de la Seleçao veut quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. « Le 5 février, Neymar aura 28 ans et les mois qui suivront seront ceux de la grande décision, renouveler à un niveau sidéral avec Nasser Al-Khelaifi, qui a déjà lancé l’opération par Leonardo, ou forcer son départ du Parc des Princes », explique Miguel Rico, directeur adjoint du journal sportif, qui semble nettement moins confiant dans le dossier Neymar. Quoi qu’il en soit, c’est évidemment à travers le spectre de la Ligue des champions que l’ancien joueur du Barça fera son choix pour l’avenir. Mais il est actuellement rayonnant à Paris et forcément cela n’est pas anodin, d'autant plus qu'à priori le Brésilien semble avoir décidé de vraiment faire sérieusement le travail cette saison en mettant à la trappe sa fameuse fête d'anniversaire.