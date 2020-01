PSG : L'annonce de Neymar à ses dirigeants, Nasser Al-Khelaïfi va adorer

Dans : PSG.

Ces deux dernières années, l’anniversaire de Neymar avait créé tout un feuilleton du côté du Paris Saint-Germain. Mais en 2020, les choses ont changé et le Neymar nouveau est arrivé.

Pour ses 26 ans, l'international brésilien avait d’abord organisé une soirée de gala au Pavillon Cambon avec pas moins de 250 convives. Un an plus tard, Red Bull avait ensuite planifié une énorme fête au Pavillon Gabriel, alors que le Ney était blessé. Mais en cette nouvelle décennie, l’Auriverde a décidé de mettre les folies de côté. Comme l’explique UOL, l’attaquant du PSG passera effectivement la soirée du 5 février prochain en comité restreint et dans une certaine tranquillité. « En 2020, la célébration de l'anniversaire de Neymar sera plus discrète. En raison des critiques formulées ces dernières années, et dans la recherche d'une plus grande concentration sur le terrain, la star du PSG a informé ses proches et ses partenaires commerciaux qu'il ne répéterait pas le bashing d'antan. Pour ses 28 ans, Ney fera donc une petite fête avec ses proches », détaille le média brésilien, pour qui Neymar a officiellement annoncé à ses dirigeants qu'il n'y aurait pas de folie.

Avec cette sage décision, Neymar envoie aussi un message au club de la capitale. Alors qu’il traverse actuellement sa meilleure séquence au PSG, avec neuf buts et sept passes décisives lors de ses neuf derniers matchs, l'ancien du Barça prouve qu’il a remis sa carrière de footballeur au centre de sa vie. Une très bonne nouvelle donnée par celui qui souhaite porter le PSG sur le toit de l’Europe en Ligue des Champions cette saison. Mais pour cela, il faudra d’abord franchir l'obstacle Dortmund en huitièmes de finale en février et mars prochains.