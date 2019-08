PSG : Neymar sous le maillot du Barça, ce sponsor se paye un bad buzz

Dans : PSG, Mercato.

À l’heure actuelle, et alors que le mercato estival va bientôt fermer, Neymar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain.

Pour l’instant, rien n’indique que l’attaquant de 27 ans fera ses valises avant le 2 septembre prochain. Ces dernières heures, le club de la capitale française et le Barça auraient même rompu les négociations. Ce qui signifie donc que l'international brésilien est bien parti pour rester une saison de plus à Paris. Une idée qui ne fait pas l’unanimité et notamment auprès de ses sponsors.

Vendredi sur Instagram, Gaga Milano a publié un montage de l’Auriverde avec le nouveau maillot de Barcelone… avant de supprimer son post quelques minutes plus tard. Associée au Ney, la marque de montres italiennes a donc fait une belle bourde, ou plutôt un sacré coup de communication, cela dépend comment on se place. Mais si jamais Neymar venait à rester à Paris, Gaga Milano risque tout de même d'entendre parler du pays par le clan Neymar.