PSG : Neymar snobé, il va remettre les pendules à l’heure

Tout au long de la soirée de lundi, France Football a dévoilé les 30 nominés en lice pour remporter le Ballon d’Or 2019.

Sans conteste, deux absences ont été plus remarquées que les autres : celle du tenant du titre Luka Modric, mais également celle de Neymar. Longuement blessé, l’international brésilien du Paris Saint-Germain n’a pas été retenu. Pas illogique pour Didier Drogba, lequel a néanmoins estimé sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe que cette absence allait piquer au vif l’ancien joueur du FC Barcelone, qui aura à cœur de réagir et de prouver sur le terrain qu’il fait partie des meilleurs joueurs du monde.

« Le Ballon d'or est une récompense individuelle. Le football, c'est vrai que cela reste reste un sport collectif, mais à un moment donné il y a des joueurs qui ressortent par leur talent, leurs performances individuelles et aussi leur charisme. Neymar absent, c'est une chose à laquelle on fait attention. Cela reste un grand joueur qui a enchaîné pas mal de blessures. Il est beaucoup critiqué, mais on voit le début de saison qu'il fait, il va revenir et cette absence va le piquer un peu. Je pense que l'année prochaine il sera présent à nouveau dans la liste » a déclaré l’Ivoirien, nommé ambassadeur du Ballon d’Or cette année, et qui a donc très vite remarqué l’absence de Neymar. Au Brésilien de réagir sur le terrain en brillant, pour faire son retour dans cette liste l’année prochaine.