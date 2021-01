PSG : Neymar se métamorphose, Paris adore !

Dans : PSG.

Souvent critiqué pour son attitude depuis sa signature au PSG il y a trois ans et demi, Neymar est actuellement irréprochable.

Que ce soit sur le terrain ou en dehors, la star brésilienne du Paris Saint-Germain ne s’éparpille plus. Certes, une petite polémique a explosé à son sujet au Brésil durant la période du Nouvel An, mais Neymar s’est finalement abstenu de faire la fête et a respecté les règles sanitaires. De toute évidence, l’ancien attaquant du FC Barcelone a mûri au cours des derniers mois, et cela se ressent très nettement dans son attitude selon Isabela Pagliari. Sur l’antenne de France Bleu Paris, la journaliste brésilienne, très proche de Neymar ou encore de Marquinhos, a dressé un portrait qui devrait enthousiasmer les supporters franciliens.

« Neymar retrouve de plus en plus sa condition physique, il va arriver à la Champions League comme il le voulait. Pas comme la saison passée. Il est très content d’avoir fait son 100e match avec le PSG et d’être entré dans le top 10 des buteurs en L1. Il est a égalité avec Rai, 51 buts. Il est impliqué sur 122 buts. C’est à dire qu’il est décisif toutes les 70 minutes. En célébrant son but, il a mis le ballon sous son maillot pour faire comme une grossesse. On se demandait s’il allait être de nouveau papa, mais non c’était un message pour un ami. Pour rigoler, il a mis sur Instagram une photo avec des amis en jet privé en disant “allez, on rentre au Brésil”. Après tout le monde se disait : “Mais pourquoi il va au Brésil ?” Mais en fait, il était chez lui à Bougival en train de jouer en ligne avec ses amis. Neymar s’inscrit de plus en plus dans l’histoire du PSG. C’est important de le remarquer, il veut être plus proche des supporters du PSG. Il essaie de chambrer Marseille dès qu’il y a un Clasico par exemple. Avant il était plus discret par rapport à tout ça » a expliqué Isabela Pagliari, pour qui le nouveau Neymar, totalement irréprochable, va mettre tout le monde d’accord au PSG.