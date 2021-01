PSG : Neymar annule sa fête, le couvre-feu plus fort que le Qatar

Dans : PSG.

Pour les supporters parisiens, le 5 février n’est pas une date comme une autre. Neymar y fête généralement son anniversaire en grandes pompes, y compris quand les matchs couperets de Ligue des Champions approchent.

De quoi faire grincer quelques dents et lancer des polémiques sur l’état de forme, les blessures ou la fameuse préparation invisible du Brésilien quand il doit porter son équipe. Cette année, couvre-feu oblige, Neymar va pour la première fois ne pas pouvoir fêter son anniversaire en grandes pompes. Le numéro 10 du PSG, qui avait déjà défrayé la chronique en tentant d’organiser une grande fiesta pour marquer le passage du nouvel an au Brésil avant de se raviser, ne fêtera pas ses 29 ans avec des amis venus du monde entier comme c’était encore le cas l’an dernier. Le Parisien a confirmé ainsi que Neymar n’avait envoyé aucune invitation et sollicité aucun partenaire pour organiser un évènement prochainement. Pas de salle de prestige, ni de thème colorés, ce sera certainement une soirée beaucoup plus mesurée dans sa villa de Bougival, dans les Yvelines.

Un changement de cap contraint et forcé bien évidemment, mais qui a tout de même des conséquences. Ainsi, cette volonté de respecter les réunions en petit comité va aussi permettre d’éviter à tout l’effectif de se retrouver, comme c’est le cas habituellement avec les anniversaires de Neymar. Du côté du PSG, où on ne parvenait pas à stopper ce délire, on se félicite de constater qu’il n’y aura pas de polémique cette année, pas de joueurs éméchés ou de Neymar qui danse avec ses béquilles à quelques jours d’un rendez-vous important. L’année dernière, Leonardo avait refusé de participer à la fête, tout comme Thomas Tuchel ou Nasser Al-Khelaïfi, plutôt en mode agacé. Mais, couvre-feu ou pas, cet anniversaire en petit comité va en tout cas confirmer l’amélioration des relations entre le Brésilien et le PSG, qui apprécie de plus en plus les efforts pour améliorer son comportement et son attitude, sur comme en dehors du terrain.