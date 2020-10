PSG : Neymar s’arrache en défense, Omar Da Fonseca est écoeuré

Dans : PSG.

Amoureux du beau jeu et des joueurs entreprenants sur le terrain, Omar Da Fonseca ne comprend pas les critiques concernant l’implication défensive de Neymar au Paris Saint-Germain.

A l’image de Kylian Mbappé et de son entraîneur Thomas Tuchel, Neymar a été la cible de nombreuses critiques après la défaite contre Manchester United (1-2) mardi en Ligue des Champions. On reproche notamment au Brésilien un excès d’individualisme ainsi qu’un manque d’implication dans les tâches défensives. Le genre de commentaires qui agacent Omar Da Fonseca. En effet, le consultant de beIN Sports, invité à commenter les performances de Philippe Coutinho au FC Barcelone, a rebondi sur le traitement infligé au numéro 10 du Paris Saint-Germain selon lui pas suffisamment complimenté pour sa fantaisie.

« Aujourd’hui, on veut comparer le football avec l’athlétisme, a constaté l’Argentin dans un entretien accordé à Onze Mondial. On mesure combien ils courent … Neymar court plus que l’année dernière. Je n’ai pas besoin que Neymar court. Apparemment, il a taclé trois fois le dernier match, mais je m’en fous de ça ! Tu vas au stade pour voir Neymar tacler ? Quand il se salit le short, j’ai envie de vomir (rires). Tous les joueurs ne sont pas égaux devant l’effort, le sacrifice. Un mec comme Coutinho, son effort doit être dirigé vers la créativité, la finition, comme Messi. J’espère qu’il deviendra le complice absolu de Messi, et qu’il soit épargné dans la demande de courses qu’il doit réaliser. » C’est évidemment le discours d’un amateur de spectacle, et non celui d’un entraîneur…