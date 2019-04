PSG : Neymar rêve du Real, il se lâche sur WhatsApp !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Recruté par le Paris Saint-Germain en juillet 2017, Neymar n’a pas permis au club de la capitale d’accomplir son rêve de remporter la Ligue des Champions. Et pour cause, le Brésilien a toujours été blessé dans les moments cruciaux, ce qui laisse un goût amer aux supporters parisiens. D'autant que son avenir semble incertain en permanence, entre les déclarations parfois ambiguës de son père, et les nombreuses rumeurs venues d’Espagne. Celles-ci ne sont d’ailleurs pas prêtes de se calmer, bien au contraire même, alors que le mercato approche…

De l’autre côté des Pyrénées, on est toujours persuadé que l’international brésilien rêve du Real Madrid. Pour le journaliste Eduardo Inda, directeur du média OK-Diario, le n°10 du PSG a même fait savoir, via la messagerie WhatsApp, à son ami Marcelo qu’il voulait rejoindre la capitale espagnole. « Neymar a écrit un message à un joueur du Real Madrid, qui a été vu par plusieurs coéquipiers. Il l’a envoyé à Marcelo et lui a dit qu’il voulait jouer à Madrid la saison prochaine » a ainsi expliqué le journaliste espagnol. Reste qu’un transfert de Neymar cet été semble impossible. En effet, après cette saison très laborieuse du PSG, l’ancienne star du FC Barcelone sera retenue. Tout comme Kylian Mbappé. Mais avec Paris en période de mercato, tout est possible…