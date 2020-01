PSG : Neymar rétrogradé, Paris mise tout sur Mbappé

Dans : PSG.

Déterminé à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, et à l’éloigner du Real Madrid, le Paris Saint-Germain utilise tous les moyens. Quitte à pousser Neymar au second plan.

La hiérarchie était claire à l'été 2017. Neymar, qui venait d’arriver pour 222 millions d’euros, soit le plus gros transfert de l’histoire, avait le statut de star incontestée au Paris Saint-Germain. Mais ça, c’était avant les envies d’ailleurs du Brésilien et la progression de son coéquipier Kylian Mbappé. Depuis quelques mois, l’international français est devenu la principale tête d’affiche du club francilien, celui qui passe en priorité aux yeux de la direction. Une tendance confirmée en Espagne, où le journaliste Edu Aguirre a décrit les manœuvres du Paris Saint-Germain en interne.

Selon notre confrère de l'émission El Chiringuito, le pensionnaire du Parc des Princes tente de convaincre Mbappé qu’il est bien LA star du club, devant Neymar. Et au passage, les dirigeants ne se gênent pas pour lui indiquer qu’il ne serait qu’un joueur comme les autres s’il venait à rejoindre le Real Madrid. A noter que le champion de France aurait même mis un employé à disposition de l’ancien Monégasque 24 heures sur 24 pour lui rendre service à tout moment. Vous l’aurez compris, Paris essaie d’amadouer Mbappé pour l’inciter à prolonger son contrat qui expire en 2022. De son côté, Neymar serait relégué au second plan alors qu’aux dernières nouvelles, sa prolongation serait également d’actualité.