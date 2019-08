PSG : Neymar reste à Paris, les confirmations pleuvent !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Quelques heures après la presse brésilienne et Sky Sports UK, plusieurs médias français confirment que Neymar a décidé qu'il restait finalement au Paris Saint-Germain et que les négociations entre le FC Barcelone et le PSG étaient donc définitivement terminées. RMC affirme que l'entourage de la star brésilienne lui a confirmé cette décision prise par Neymar de continuer une saison de plus avec le Paris SG. En Espagne, Sport est totalement silencieux sur ce sujet, tandis que Mundo Deportivo confirme de son côté que le Barça n'aura pas gain de cause dans cette opération et que Neymar ne reviendra pas à Barcelone deux ans après avoir quitté le club moyennant 222ME.

Du côté de Doha, l'Emir doit doucement ricaner d'avoir prouvé que le PSG n'était pas disposé à se faire balader lors de ce mercato. Pour Josep-Maria, qui prépare les élections à la tête du FC Barcelone, c'est un rude coup que le président catalan va devoir faire oublier avec des résultats sportifs à la hauteur. Reste à Leonardo de trouver le moyen de réconcilier Neymar et les supporters parisiens, le directeur sportif parisien a toute la trêve internationale pour y parvenir.