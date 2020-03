PSG : Neymar réclame un joueur au mercato !

Dans : PSG.

Comme chaque été, le mercato risque d’être animé au PSG, qui souhaite notamment se renforcer au milieu de terrain. Et Neymar aura un rôle à jouer.

Dans ce secteur de jeu, le Paris Saint-Germain est régulièrement associé à Allan. Priorité du PSG il y a un an, le milieu de terrain brésilien est finalement resté à Naples. Mais cet été, un départ semble inévitable pour le natif de Rio de Janeiro, et le Paris SG pourrait bien sauter sur l’occasion. D’autant que selon les informations obtenues par Don Balon, un homme très influent à Paris pousserait pour la concrétisation de ce transfert… un certain Neymar. Le média affirme en effet que le n°10 du PSG a soufflé le nom d’Allan à de nombreuses reprises à Nasser Al-Khelaïfi et à Leonardo au cours des dernières semaines. Pour le média, un départ d’Allan au Paris Saint-Germain cet été est totalement possible puisque le joueur est loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux du nouveau coach napolitain, Gennaro Gattuso.

Ces derniers mois, une prolongation d’Allan avait brièvement été évoquée en Italie, mais les négociations sont à l’arrêt, Naples n’étant pas prêt à satisfaire les exigences financières XXL du joueur, qui réclame 4 ME nets par an. Un salaire que le PSG, qui va se délester des émoluments colossaux de joueurs tels que Thiago Silva ou encore Edinson Cavani, pourrait lui offrir. Surtout si Neymar venait à rester au PSG la saison prochaine, lui qui pousse en interne pour le recrutement d’Allan. Une arrivée qui ne serait pas forcément nécessaire si Ander Herrera, recruté l’été dernier par Paris en provenance de Manchester United, n’était pas systématiquement blessé… Reste à voir quelle sera l’indemnité de transfert réclamée par Naples pour Allan alors qu’il y a un an, c’est une somme proche de 80 ME que le président italien Aurelio De Laurentiis souhaitait récupérer…