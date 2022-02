PSG : Neymar raconte son transfert avorté au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bien avant d’atterrir à Barcelone en 2013, le tout jeune Neymar a eu l’opportunité de rejoindre le Real Madrid pendant sa pré-formation. Le Brésilien avait même réalisé un essai en faveur du club madrilène, qu’il a finalement planté pour retrouver les siens.

Une fois de plus, Neymar a tenté de retrouver le FC Barcelone l’été dernier. Avant de prolonger son contrat en mai, l’attaquant lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2025 a bien poussé pour son retour en Catalogne. « Oui, j'ai essayé de revenir au Barça. On a tout tenté, mais ça n'a pas été possible, a avoué Neymar dans le podcast Fenomenos. Mais je suis heureux, Leo a eu la possibilité de venir ici. » Toujours attaché au Barça, le Parisien admirait pourtant les stars du Real Madrid pendant son enfance.

Le jeune prodige avait même accepté de passer un essai chez les Merengue. « Quand j'avais 10 ans, le Real Madrid m'a invité à faire un essai. J'étais ravi, j'étais tellement heureux, je regardais leurs entraînements. C'était à l'époque des Galactiques, a raconté le numéro 10 du PSG. J'ai regardé leur match. J'ai regardé un match et je crois que tous les buts ont été marqués par des Brésiliens. Je crois que Ronaldo en a marqué deux, un pour Robinho, un coup franc de Julio Baptista et un autre de Roberto Carlos. »

« Après le match, j'ai pris une photo avec eux, a poursuivi Neymar. J'étais aux anges. Je suis resté là-bas une semaine, pour l'essai. Cela a duré quatre ou cinq jours. Le cinquième jour, ils voulaient m'emmener à un championnat qui se déroulait à Barcelone, la MIC Cup, mais j'ai abandonné. J'avais vraiment le mal du pays et je voulais rentrer chez moi. Tout était pratiquement prêt pour que je joue au Real Madrid, mais je suis rentré. » Sans doute un gros regret pour la Maison Blanche.