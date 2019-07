PSG : Neymar propose un pacte d'un an à Paris !

Dans : PSG, Mercato.

L'avenir de Neymar semble de plus en plus au Paris Saint-Germain pour la saison 2019-2020, la star brésilienne du PSG constatant de jour en jour qu'aucune offre sérieuse ne parvient à l'Emir du Qatar, que ce soit du FC Barcelone ou de n'importe quel autre club. Et ce mercredi soir, le quotidien espagnol Sport affirme que lors du prochain rendez-vous avec Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, prévu d'ici la fin de semaine en Chine, Neymar tirera les conséquences de cette situation d'échec pour lui et fera une proposition au Paris SG.

Neymar serait en effet prêt à rester une saison de plus au Paris Saint-Germain sans discuter, mais en obtenant l'assurance que lors du mercato 2020, Doha ouvrira les portes à un départ sans fixer des conditions financières monstrueuses. Un accord dont le Brésilien estime qu'il est gagnant-gagnant pour le PSG et pour lui. Le clan Neymar aurait déjà fait part de cette proposition au directeur sportif du Paris SG afin de ne plus trop perdre de temps, alors que la saison de Ligue 1 reprend dans une semaine et que le mercato s'achève dans un mois. Même si ce scénario peut semble un peu surréaliste, dans la mesure où même s'il s'énerve Neymar ne pourra pas forcer son départ cet été, le fait de trouver un terrain d'entente afin de mettre un terme à toutes ces polémiques et ces rumeurs seraient une bonne chose pour le PSG et sa star.