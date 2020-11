PSG : Neymar à Paris pour le fric, l'Espagne enrage

Dans : PSG.

Un an après avoir voulu quitter à tout prix le PSG au point de faire le forcing pour cela, Neymar a désormais envie de continuer sa carrière à Paris, et même de s’y engager sur le long terme.

Que s’est-il passé en quelques mois pour que la situation s’inverse à ce point ? Plusieurs raisons sont régulièrement avancées, comme le fait que le Paris SG ait passé un cap en Ligue des Champions et soit désormais considéré comme un sérieux outsider à une victoire finale prochaine. Le fait également que le FC Barcelone n’ait plus vraiment l’intention ni les moyens de le faire venir, notamment avec le départ prochain de Lionel Messi à gérer, et l’envie de tout reconstruire une fois que la MSN sera totalement dissoute. Mais pour la presse espagnole, toujours aussi revancharde au sujet du départ de Neymar pour le PSG en 2017, la raison est uniquement financière.

C’est ce qu’affirme l’émission de télévision Deportes Cuatro pour qui, outre les titres, le possible recrutement et la difficulté de rejoindre le lucratif championnat anglais, Neymar est certain qu’avec le PSG, il pourra négocier un salaire non revu à la baisse malgré la crise sanitaire et financière. Une chose que le FC Barcelone ne peut absolument pas lui garantir, ni tout autre club européen d’après son entourage. Maintenir le niveau de salaire du Brésilien et s’assurer qu’il reste au Paris SG, serait un message fort que Nasser Al-Khelaïfi aimerait bien envoyer au reste de la planète football, tant il est rare de voir un cadre du club prolonger ces dernières années, Cavani, Thiago Silva, Mbappé, Neymar ou encore Bernat laissant ces derniers temps leur contrat filer jusqu’à expiration ou presque.