PSG : Neymar présent contre l'OM, à quelles conditions ?

Dans : PSG.

Le PSG a six joueurs touchés par le Covid19 et notamment Neymar. Si le Brésilien est forfait contre Lens il pourrait rejouer contre l'OM le 13 septembre.

Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Marquinhos, Mauro Icardi et Keylor Navas, le dossier coronavirus s’est brutalement alourdi au Paris Saint-Germain, la semaine de vacances passée à Ibiza ayant fait des dégâts dans l’effectif de Thomas Tuchel. L’entraîneur du PSG va devoir composer avec cette situation, puisqu’il est désormais acquis ou presque que le club de la capitale débutera bien sa saison de Ligue 1 jeudi prochain à Lens, avant ensuite de recevoir l’Olympique de Marseille au Parc des Princes. Pour ces deux rencontres qui lanceront la saison du Paris Saint-Germain, l’entraîneur allemand va devoir faire preuve d’imagination. Mais si face à Lens les six joueurs touchés par le Covid seront absents, il peut y avoir un miracle contre l’OM, notamment pour Neymar.

Ce samedi, Le Parisien explique comment Neymar pourrait réintégrer l’effectif du PSG avant le choc face au club marseillais. « Comme ses partenaires contaminés, le Brésilien ne pourra toutefois pas reprendre le chemin du camp des Loges avant au moins une semaine. Surtout, il ne s’entraînera avec le groupe qu’après avoir pu attester de deux tests négatifs. Un processus qui le prive, lui et les autres, d’ores et déjà du déplacement à Lens jeudi », explique le quotidien francilien. Le timing va donc être serré, d'autant plus que Neymar et ses coéquipiers ne se seront pas entraînés collectivement depuis la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich à Lisbonne. Mais on l'a récemment vu avec Kylian Mbappé et Marco Verratti, le staff technique et médical du PSG peut réussir des miracles. La présence de Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Marquinhos, Mauro Icardi et Keylor Navas contre l'Olympique de Marseille en serait un.