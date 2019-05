PSG : Neymar pousse Coutinho à Paris, son agent s'en mêle !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Mardi, Paris-United dévoilait l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Philippe Couthino, et cela même avant que l'on connaisse la décision d'Antoine Griezmann de quitter l'Atlético Madrid. Neymar semblait être à l'initiative des discussions entre Antero Henrique et le clan Coutinho, la star brésilienne du PSG souhaitant très clairement faire venir son compatriote lors du prochain mercato. Et ce mercredi, si AS annonce que du côté du Brésil on confirme que Neymar pousse très fort pour convaincre Nasser Al-Khelaifi de faire venir Coutinho, le média espagnol relaie les propos de l'agent du joueur brésilien du FC Barcelone concernant l'avenir de ce dernier.

Car pour pas mal de monde, la possible signature d'Antoine Griezmann au Barça pousse Philippe Coutinho vers la porte...et le Paris Saint-Germain. « Il est faux de dire que Griezmann sera le remplaçant de Philippe à Barcelone. Je ne sais pas pourquoi certains disent cela et c’est pourquoi je ne veux plus parler, mais c’est faux », a fait savoir Andrea Bertolucci dans le quotidien sportif espagnol, qui n'a pas voulu en dire plus sur cette histoire de Neymar et du Paris Saint-Germain. Le feuilleton va donc continuer encore un peu, au moins jusqu'à l'officialisation de la décision d'Antoine Griezmann au mercato.