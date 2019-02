PSG : Neymar pour 60.000 euros, le Real Madrid pleure encore

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Neymar Jr a prévenu tout le monde lors du dernier Téléfoot, son footballeur de fils n'a nullement l'intention de quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato, tordant le cou aux rumeurs qui envoyaient la star brésilienne du PSG soit de retour au FC Barcelone, soit au Real Madrid. Du côté des Merengue, le rêve de voir Neymar évoluer la saison prochaine sous le maillot madrilène a donc du plomb dans l'aile. Et si Florentino Perez reste zen, on imagine que le président du Real Madrid l'a été un peu moins lorsqu'il a appris que le club qu'il dirige depuis avait raté la signature de Neymar pour 60.000 euros.

L'histoire pour le moins savoureuse a été racontée sur Sky Sports par Paco de Grazia, qui pendant 30 ans a été l'un des scouts du Real Madrid. Et elle remonte à plus de dix ans. « Neymar est venu à Madrid lorsqu’il avait 13 ou 14 ans. Il a d’abord fait un test avec des joueurs d’un an de plus que lui. Ensuite, nous avons l'avons mis avec des joueurs de deux ans de plus que lui et même là, il s’est avéré plus fort que tout le monde. La direction a fait de son mieux pour le signer, puis des raisons familiales sont entrées en jeu (...) Tout était fait, la licence avait été présentée à la Fédération, mais la famille de Neymar a demandé 60.000 euros pour acheter une maison aux grands-parents qui ne voulaient pas déménager à Madrid. Le Real a refusé cette demande et l'accord a été annulé », a raconté Paco de Grazia, forcément dubitatif sur cette décision du Real Madrid concernant Neymar Jr. Mais c'est plus facile à dire avec du recul...