PSG : Neymar pour 30 ME, Chelsea a frôlé le coup de maître

Bien avant ses exploits au FC Barcelone et son transfert record au Paris Saint-Germain, Neymar aurait pu découvrir le football européen en Angleterre. En effet, Chelsea fait partie des clubs qui ont tenté de le recruter très tôt.

Et si Neymar avait choisi un tout autre plan de carrière ? Déjà très convoité alors qu’il évoluait encore dans son pays natal, le Brésilien ne manquait pas de sollicitations en Europe. Car outre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui avait finalement obtenu ses faveurs et conclu son transfert pour 57 millions d’euros, des pensionnaires de Premier League avaient également repéré son talent. C’est d’abord West Ham qui aurait tenté sa chance, raconte The Sun. Mais sans grande surprise, les Hammers ont été recalés. L’occasion pour Chelsea de se lancer sur ce dossier en 2010, alors que le futur attaquant du Paris Saint-Germain n’avait que 18 ans.

Mais comme le voisin londonien, les Blues n’avaient pas réussi à boucler le transfert. Pas même après plusieurs rendez-vous avec Neymar Senior pour le convaincre de poser ses valises dans la capitale anglaise. Le club du propriétaire russe Roman Abramovitch avait pourtant prévu de mettre le paquet avec une offre de 30 millions d’euros. Insuffisant pour faire craquer Santos, qui était parvenu à conserver son prodige trois années supplémentaires. La suite, on la connaît, les deux géants espagnols se sont livrés une grosse bataille et c’est finalement le Barça qui l’emportait dans une opération qui continue de faire parler.