PSG : Neymar plutôt que Cristiano Ronaldo, Mbappé s’est perdu

Ancien fan de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé a désormais davantage d’admiration pour son coéquipier du Paris Saint-Germain Neymar. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour sa progression.

C’est avec des appels tranchants dans la profondeur que Kylian Mbappé fait le plus de dégâts dans les défenses adverses. L’arrière-garde du Nîmes Olympique ne pourra pas dire le contraire après le doublé de l’attaquant du Paris Saint-Germain (4-0) vendredi aux Costières. Un jeu direct et plein de spontanéité qui contraste avec ses mauvaises habitudes, lorsque l’international français décroche et tente des dribbles à la Neymar. Alors que selon le consultant Kévin Diaz, l’ancien Monégasque ferait mieux d’imiter son ancienne idole Cristiano Ronaldo.

« Kylian Mbappé, en venant au PSG, ne s’est pas trompé de club, mais il s’est peut-être trompé d’exemple et de partenaire idéal, a regretté le spécialiste de RMC. A l’époque, il a le choix entre le PSG, et jouer avec Neymar, ou de rejoindre son idole, Cristiano Ronaldo, du côté du Real Madrid. Un Cristiano Ronaldo qui a largement évolué depuis ses débuts à MU où on le voyait faire des gestes un peu inutiles et faire preuve d’un certain manque d’efficacité. »

Le retour du « nouveau Thierry Henry » ?

« Et aujourd’hui, on a l’impression que Kylian Mbappé stagne un peu parce qu’au lieu de se rapprocher de Cristiano Ronaldo, on a l’impression qu’il veut plus se rapprocher d’un Neymar au lieu de travailler ses qualités de vitesse, de puissance et d’efficacité, a expliqué Kevin Diaz. Neymar est un génie du football, Kylian Mbappé n’a pas forcément ces qualités techniques. Il doit se mettre dans la filière Cristiano Ronaldo-Thierry Henry : simplicité et efficacité. » Soit la formule qui faisait sa réussite à ses débuts à Monaco.