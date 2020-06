PSG : Neymar plus fort que jamais, ça fait saliver

Dans : PSG.

L’heure de la reprise a sonné pour les joueurs du PSG, qui retrouvent le chemin du Camp des Loges ce lundi après trois mois d’arrêt.

Une reprise qui s’effectuera sans Thomas Meunier, Edinson Cavani et Tanguy Kouassi, lesquels ont pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de leur contrat au 30 juin et qui n’ont donc pas été conviés par le club parisien à ce retour à l’entraînement. En revanche, Neymar sera bel et bien là. Et plus affuté que jamais selon Isabela Pagliari. Sur les ondes d’Europe 1, la journaliste brésilienne a indiqué que l’ancienne star du FC Barcelone était motivé comme rarement à l’idée de briller en Ligue des Champions avec le PSG.

Aucun excès pendant le confinement

Pour atteindre ses objectifs, Neymar s’est donné les moyens d’être à son meilleur niveau physique en ne commettant aucun excès durant le confinement selon la journaliste toujours bien informée sur les Brésiliens du Paris SG. « Neymar est vraiment engagé, impliqué dans l’histoire du PSG en cette période. Il se sent très soudé avec le groupe, il sent très bien au PSG en ce moment. Il s’est exprimé via son site internet. On a vraiment hâte de le revoir jouer. Il a passé trois jours à Saint-Tropez mais il est déjà de retour à Paris. Il a passé quelques bons moments, mais avec sagesse. Il sait que c’est le moment du retour » indique la journaliste, pour qui Thomas Tuchel n’a donc aucun souci à se faire sur l’état physique de Neymar. A ce sujet, il avait été révélé il y a quelques jours que c’est avec 3 kilos en moins que le n°10 du Paris SG était revenu du Brésil. La preuve qu’il avait travaillé fort dans sa luxueuse villa de Rio de Janeiro…