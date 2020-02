PSG : Neymar peut enfin gagner le Ballon d'Or à Paris !

Dans : PSG.

Depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain lors du mercato 2017, certains spécialistes affirment que Neymar ne pourra plus gagner le Ballon d'Or. Mais le Brésilien a changé et les avis aussi.

Neymar avait quitté le FC Barcelone pour ne plus rester dans l’ombre de Lionel Messi au FC Barcelone, mais très rapidement la star brésilienne du Paris Saint-Germain a semblé ne plus assumer ce statut de numéro 1 au PSG. Au point de ne plus réellement être dans la course au Ballon d’Or en 2019. Mais c’est une évidence, même s’il n’a rien perdu de son côté un peu excentrique, Neymar a changé cette saison et il a régulièrement assumé son statut de leader du Paris SG. Cependant, si l’attaquant brésilien de la Seleçao et du Paris Saint-Germain ne sera jugé que sur le parcours parisien en Ligue des champions, Cafu estime que les efforts de Neymar l’ont ramené dans le droit chemin pour rattraper et éventuellement passer devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Interrogé en marge des Laureus Awards, qui se déroulent ce lundi à Berlin, l’ancien défenseur de la Seleçao, qui compte deux titres mondiaux avec le Brésil, deux Copa Libertadores et une Ligue des champions à son palmarès se réjouit de l’attitude de Neymar. « Il était temps pour Neymar de changer son attitude. Mais il a désormais le potentiel pour être le meilleur joueur du monde. Nous nous attendions tous à ce qu'il atteigne sa maturité, une maturité qu'il acquiert chaque année, ce qui lui permettra de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Neymar peut atteindre le niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Le PSG a des joueurs sensationnels comme le Barça, le Real Madrid ou d'autres grandes équipes (...) Si Neymar assume ses responsabilités en tant que leader, en tant que grand joueur, oui il va atteindre le niveau de Messi et Ronaldo », a confié Cafu, qui a toujours dit tout le bien qu’il pensait de Neymar dans le passé, même s’il estimait que ce dernier devait en faire plus. Le PSG ne peut que se réjouir de lire ce genre de propos.