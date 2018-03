PSG : Neymar payé par la Sécurité Sociale, la réponse va surprendre !

Dans : PSG, Ligue 1.

L'annonce de la blessure, de l'opération en fin de semaine au Brésil, et donc de l'arrêt de travail de Neymar au Paris Saint-Germain a fait sortir du bois quelques Social Justice Warriors qui forcément ont pointé du doigt le fait que la Sécurité Sociale allait devoir se coltiner le coût du salaire du joueur du PSG. Oui mais voilà, si Neymar aura droit à sa part de remboursement par la Sécu, à laquelle il cotise, il n'aura droit qu'à un traitement normal, ni plus ni moins. Car dans cette histoire, c'est bel et bien le Paris Saint-Germain qui devra assumer les dégâts.

Et le magazine Capital a fait le calcul. « Les remboursements de Sécu sont plafonnés: pas plus de 198,81 euros par jour, pendant les 28 premiers jours, puis 265,09 euros à partir du 29e. Au maximum, elle devrait donc débourser 14.000 euros si l'ancien barcelonais devait être éloigné des terrains durant deux mois », explique le mensuel, qui précise que le Paris Saint-Germain devra compenser le manque à gagner de Neymar entre son salaire et les indemnités touchées pendant trois mois. C'est légalement prévu dans la charte des football en France. Et pour tordre définitivement le cou aux critiques sur le fait que la Sécu rembourse les footballeurs, Capital rappelle que les joueurs de football coûtent 3,5 fois moins à la Sécurité Sociale qu'ils ne lui rapportent sous forme de cotisations. Finalement, la Sécu peut même dire merci à Neymar et aux clubs de Ligue 1 pour ce qu'ils font afin de remplir les caisses.