Rennes : Le directeur sportif Loïc Désiré en grand danger

Battu par le Paris FC dimanche après-midi, Rennes n’a gagné qu’un seul de ses trois derniers matchs en Ligue 1. L’entraîneur Franck Haise est néanmoins conforté, au contraire du directeur sportif Loïc Désiré.

Le début de saison du Stade Rennais est très difficile à lire. Comptablement, tout va bien pour le club breton avec une 6e place en Ligue 1 et seulement un point de retard sur l’actuel leader, l’Olympique Lyonnais. En Europa League aussi, la situation est sous contrôle avec un nul et une victoire en deux matchs. Pourtant, l’équipe de Franck Haise ne séduit pas. Battus par le PFC dimanche après-midi (4-3), les coéquipiers de Valentin Rongier sont de plus en plus critiqués, notamment par les suiveurs du club et par les supporters. Arrivé en deuxième partie de saison dernière, Franck Haise échappe pour le moment aux critiques.

Mais jusqu’à quand ? Selon l’insider rennais @Jonathan35001 sur X, l’ex-entraîneur de Lens et de Nice est pour l’instant protégé en haut-lieu. Ce n’est pas le cas en revanche du directeur sportif Loïc Désiré, débarqué en provenance de Strasbourg l’été dernier. « Commence à avoir une petite musique décriant fortement Désiré et qui cristallise beaucoup de critiques. Attention la fin de l’année 2026 et au futur mercato… Haise a plus de pouvoir qu’on ne le pense via un énorme crédit au plus haut lieu » a publié sur X le spécialiste du Stade Rennais, qui a généralement des informations très crédibles sur le pensionnaire du Roazhon Park.

Les prochaines semaines seront donc à suivre de près à Rennes, notamment si les mauvais résultats venaient à s’accumuler. Le calendrier s’annonce en plus corsé avec des matchs contre la Juventus Turin, Strasbourg, Nice, l’Olympiakos ou encore Lille d’ici à la mi-novembre. De quoi voir de façon concrète ce que le Stade Rennais a dans le ventre.