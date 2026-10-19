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Rennes : Le directeur sportif Loïc Désiré en grand danger

Rennes
parCorentin Facy
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Battu par le Paris FC dimanche après-midi, Rennes n’a gagné qu’un seul de ses trois derniers matchs en Ligue 1. L’entraîneur Franck Haise est néanmoins conforté, au contraire du directeur sportif Loïc Désiré.
Le début de saison du Stade Rennais est très difficile à lire. Comptablement, tout va bien pour le club breton avec une 6e place en Ligue 1 et seulement un point de retard sur l’actuel leader, l’Olympique Lyonnais. En Europa League aussi, la situation est sous contrôle avec un nul et une victoire en deux matchs. Pourtant, l’équipe de Franck Haise ne séduit pas. Battus par le PFC dimanche après-midi (4-3), les coéquipiers de Valentin Rongier sont de plus en plus critiqués, notamment par les suiveurs du club et par les supporters. Arrivé en deuxième partie de saison dernière, Franck Haise échappe pour le moment aux critiques.
Mais jusqu’à quand ? Selon l’insider rennais @Jonathan35001 sur X, l’ex-entraîneur de Lens et de Nice est pour l’instant protégé en haut-lieu. Ce n’est pas le cas en revanche du directeur sportif Loïc Désiré, débarqué en provenance de Strasbourg l’été dernier. « Commence à avoir une petite musique décriant fortement Désiré et qui cristallise beaucoup de critiques. Attention la fin de l’année 2026 et au futur mercato… Haise a plus de pouvoir qu’on ne le pense via un énorme crédit au plus haut lieu » a publié sur X le spécialiste du Stade Rennais, qui a généralement des informations très crédibles sur le pensionnaire du Roazhon Park.
Les prochaines semaines seront donc à suivre de près à Rennes, notamment si les mauvais résultats venaient à s’accumuler. Le calendrier s’annonce en plus corsé avec des matchs contre la Juventus Turin, Strasbourg, Nice, l’Olympiakos ou encore Lille d’ici à la mi-novembre. De quoi voir de façon concrète ce que le Stade Rennais a dans le ventre.
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Boudache hier soir il a tout raté il avait la pression car il jouait contre son ancien club Nice d'habitude il est très bon mais là c'était pas ça du tout par rapport Duranville qui lui a été très bon avec des dribbles dévastateur.

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Non ce n'est pas officiel mais si c'est Digne c'est la cata vu sa forme actuelle.Contre strasbourg il a ete bouffé alors contre Yamal

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effectivement j'aurai bien voulu lire les messages

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L'arbitrage même aidé n'est pas compréhensible ,, voir la faute que subit Akliouche et cela sans carton ?

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Avec des mecs comme toi le proces est vite fait . tu oublies que les droits viennent des manifestations de nos anciens et qu'avec des types comme toi il n'y en aurait jamais eu.Il faut faire la difference entre les manifestants et les Blacks bloks .On oublie les vrais raisons des problemes qui ont mené à cette colere des français.Arretons de faire croire que le probleme c'est le peuple et regardons la realité en face.Je rigolerait au bout de 2 ou 3 ans d'un regime RN vu le niveau de débilité de ces gens là.J'ai de la chance d'avoir un gros patrimoine ça ne m'empeche pas de penser que le systeme est injuste

Ligue 1

CalendrierRésultats

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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