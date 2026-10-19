Le PSG met une pression d'enfer, Zidane joue gros

Non ce n'est pas officiel mais si c'est Digne c'est la cata vu sa forme actuelle.Contre strasbourg il a ete bouffé alors contre Yamal
effectivement j'aurai bien voulu lire les messages
L'arbitrage même aidé n'est pas compréhensible ,, voir la faute que subit Akliouche et cela sans carton ?
Avec des mecs comme toi le proces est vite fait . tu oublies que les droits viennent des manifestations de nos anciens et qu'avec des types comme toi il n'y en aurait jamais eu.Il faut faire la difference entre les manifestants et les Blacks bloks .On oublie les vrais raisons des problemes qui ont mené à cette colere des français.Arretons de faire croire que le probleme c'est le peuple et regardons la realité en face.Je rigolerait au bout de 2 ou 3 ans d'un regime RN vu le niveau de débilité de ces gens là.J'ai de la chance d'avoir un gros patrimoine ça ne m'empeche pas de penser que le systeme est injuste
Désolé mais je ne suis pas d'accord. La connerie n'a pas de couleur de peau ou d'origine ethnique ! Elle serait franco française qu'elle aurait le même discours tout comme des lfistes que je connais.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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C'était un Ousmane Dembélé en grande forme au micro du Canal Champions Club ce soir 🤣 #UCL