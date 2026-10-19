Le PSG met une pression d'enfer, Zidane joue gros

Le PSG met une pression d'enfer, Zidane joue gros

Equipe de France
parCorentin Facy
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Ousmane Dembélé brille de mille feux avec le PSG, un contraste saisissant avec ses performances mitigées en équipe de France. Le savoir-faire du club parisien avec le Ballon d’Or met la pression à Zinedine Zidane.
L’équipe de France rêve de pouvoir compter sur un Ousmane Dembélé au niveau qui est le sien avec le Paris Saint-Germain. Cela n’a malheureusement jamais été le cas jusqu’à présent, pas même lors de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, alors que le Ballon d’Or sortait d’une nouvelle saison pleine au PSG en jouant un rôle majeur dans le quête de la seconde Ligue des Champions du club de la capitale. La trêve internationale de septembre et octobre, la première de l’ère Zinedine Zidane, n’a pas réglé les problèmes de Dembélé en sélection.
L’ancien entraîneur du Real Madrid a pourtant fait le maximum pour mettre son attaquant dans les meilleures conditions en l’alignant, comme au PSG, en tant que futur numéro neuf… sans succès. Le savoir faire de Luis Enrique et du Paris Saint-Germain avec Dembélé mettent indirectement la pression à Zidane, lequel sera jugé selon Nabil Djellit sur sa capacité ou non à faire briller l’un de ses joueurs majeurs. « Sa marge de progression est en Equipe de France. Avec le PSG, il est leader de franchise, c’est son équipe quoi… Je pense qu’il y a un souci avec l’Equipe de France, il se met de la pression » estime le consultant de la Chaîne L’Equipe avant de poursuivre.

Zidane joue gros sur la gestion de Dembélé

« Ce qui m’excite, c’est Zidane avec Dembélé maintenant. C’est comment il va réussir à lui donner le déclic, à lui dire que peut-être qu’il faut qu’il change certaines choses aussi. Souvent, quand je le vois, il est cool, détaché, avec beaucoup d’humour… Je pense que c’est une manière de gérer son stress plus qu’autre chose » estime Nabil Djellit. Comme beaucoup d’observateurs, le chroniqueur attend Zinedine Zidane au tournant sur sa capacité à tirer le meilleur d’Ousmane Dembélé, là où Didier Deschamps a échoué durant son mandat. Ce sera assurément un enjeu majeur pour le nouveau sélectionneur tricolore dans l’otique de l’Euro en Angleterre en 2028.
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Derniers commentaires

Coup dur pour le PSG, Nuno Mendes forfait contre le Barça

Non ce n'est pas officiel mais si c'est Digne c'est la cata vu sa forme actuelle.Contre strasbourg il a ete bouffé alors contre Yamal

Des messages filtrent, ça chauffe entre le PSG et le Barça

effectivement j'aurai bien voulu lire les messages

OL : Nakamura exclu, Lyon dénonce un arbitrage pro-OM

L'arbitrage même aidé n'est pas compréhensible ,, voir la faute que subit Akliouche et cela sans carton ?

Tiziri Digne promet de tout dire lundi

Avec des mecs comme toi le proces est vite fait . tu oublies que les droits viennent des manifestations de nos anciens et qu'avec des types comme toi il n'y en aurait jamais eu.Il faut faire la difference entre les manifestants et les Blacks bloks .On oublie les vrais raisons des problemes qui ont mené à cette colere des français.Arretons de faire croire que le probleme c'est le peuple et regardons la realité en face.Je rigolerait au bout de 2 ou 3 ans d'un regime RN vu le niveau de débilité de ces gens là.J'ai de la chance d'avoir un gros patrimoine ça ne m'empeche pas de penser que le systeme est injuste

Tiziri Digne promet de tout dire lundi

Désolé mais je ne suis pas d'accord. La connerie n'a pas de couleur de peau ou d'origine ethnique ! Elle serait franco française qu'elle aurait le même discours tout comme des lfistes que je connais.

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