Tiziri Digne promet de tout dire lundi

Tiziri Digne promet de tout dire lundi

Equipe de France
parGuillaume Conte
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La femme de Lucas Digne a fait le buzz ce dimanche en défendant les casseurs, après les évènements de samedi en France. Elle promet une suite très rapidement.
Rares sont les footballeurs à prendre la parole sur l’actualité politique ou la vie de notre pays. Alors voir la femme de Lucas Digne, influenceuse et qui savait donc que ses propos allaient faire parler, donner le fond de sa pensée sur les évènements du 17 octobre et comparer les pillages des commerces dans les villes aux évènements du 14 juillet 1789 ou à Mai 1968, a inévitablement fait beaucoup parler.
« N’oubliez pas que le 14 juillet 1789, date que vous aimez tant célébrer en France, est marqué par des émeutes, des incendies, des destructions, des pillages et de nombreux morts (..) Arrêtez de faire les choqués pour une vitrine de luxe pillée ou un arrêt de bus incendié alors qu'il y a des problèmes bien plus profonds qui touchent notre société », a notamment fait savoir la femme de Lucas Digne, dans un message posté sur Instagram qui a fait le buzz et provoque forcément des débats enflammés.

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La femme de Lucas Digne applaudit les casseursLa femme de Lucas Digne applaudit les casseurs
Entre ceux qui estimaient que c’était en effet le prix à payer pour faire changer les choses dans la vie politique et améliorer la vie des Français, et ceux qui assuraient que les pillages et les affrontements avec les forces de l’ordre faisaient surtout une très mauvaise publicité aux revendications, les échanges ont souvent été musclés. Surtout que forcément, en étant l’épouse d’un footballeur connu du PSG et international français, cela met un gros coup de projecteur à son mari par ricochet.

Tiziri Digne promet une suite

Tiziri Digne
Bien consciente que cela avait beaucoup fait parler, Tiziri Digne a fait comprendre dans ses stories qu’elle avait passé sa journée de dimanche aux Pays-Bas avec ses enfants pour un tournoi de jeunes du PSG, et qu’elle allait probablement préciser sa pensée ce lundi. « Ma story prend des proportions inattendues et surtout qui n’ont pas lieu d’être. On en reparlera demain », a livré l’influenceuse, qui fait un petit teasing de nouvelles déclarations sur ce sujet très sensible en France.
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Boudache hier soir il a tout raté il avait la pression car il jouait contre son ancien club Nice d'habitude il est très bon mais là c'était pas ça du tout par rapport Duranville qui lui a été très bon avec des dribbles dévastateur.

Coup dur pour le PSG, Nuno Mendes forfait contre le Barça

Non ce n'est pas officiel mais si c'est Digne c'est la cata vu sa forme actuelle.Contre strasbourg il a ete bouffé alors contre Yamal

Des messages filtrent, ça chauffe entre le PSG et le Barça

effectivement j'aurai bien voulu lire les messages

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L'arbitrage même aidé n'est pas compréhensible ,, voir la faute que subit Akliouche et cela sans carton ?

Tiziri Digne promet de tout dire lundi

Avec des mecs comme toi le proces est vite fait . tu oublies que les droits viennent des manifestations de nos anciens et qu'avec des types comme toi il n'y en aurait jamais eu.Il faut faire la difference entre les manifestants et les Blacks bloks .On oublie les vrais raisons des problemes qui ont mené à cette colere des français.Arretons de faire croire que le probleme c'est le peuple et regardons la realité en face.Je rigolerait au bout de 2 ou 3 ans d'un regime RN vu le niveau de débilité de ces gens là.J'ai de la chance d'avoir un gros patrimoine ça ne m'empeche pas de penser que le systeme est injuste

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