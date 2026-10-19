La Provence supplie l’OM de virer Kondogbia

La Provence supplie l’OM de virer Kondogbia

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parCorentin Facy
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En grosse difficulté avant de se blesser à Monaco en août, Geoffrey Kondogbia a fait son retour dans le onze de départ de l’OM à Angers. L’international centrafricain n’a pas été impérial, loin de là.
Trois jours après avoir aligné Nayef Aguerd et Bamo Meïté, un duo qui a bien fonctionné, en Europa League face à l’Olympiakos, Bruno Genesio a fait le choix d’une défense bien différente sur la pelouse d’Angers lors de la 7e journée de Ligue 1 ce dimanche. L’entraîneur de l’OM, dans la gestion des temps de jeu et dans la prévention des blessures, a misé sur CJ Egan-Riley et Geoffrey Kondogbia en charnière. Les deux hommes ont sans doute été les moins bons du côté marseillais à Raymond-Kopa.
L’Anglais a hérité d’un 4,5/10 assez moyen tandis que l’ancien joueur de Monaco et de l’Atlético de Madrid a été encore plus sévèrement noté avec un terrible 3/10. « Pour sa dernière titularisation avant sa blessure musculaire, « Kondo » avait coulé à pic à Monaco. Un mois et demi plus tard, de retour dans le onze de départ, il n’a pas redressé la barre. Coupable sur l’ouverture du score, il empêche De Lange d’intervenir et dégage le ballon sur Raolisoa, tout heureux de marquer. Non content d’expédier plusieurs relances en touche, il a failli provoquer un deuxième but angevin » se désolé le quotidien régional, pas du tout convaincu par le retour de Geoffrey Kondogbia.

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Un élément qui cristallise de plus en plus de critiques à Marseille, en atteste son altercation avec un supporter de l’OM un peu trop virulent à son égard à Troyes dimanche soir. La montée en puissance de joueurs tels que Meïté en défense, ou encore Kamissoko et Nnadi au milieu de terrain, devraient de toute façon éloigner Kondogbia du onze-type de Bruno Genesio. Reste qu’au vu de l’enchaînement des matchs et de l’expérience de l’ancien Monégasque, il y a fort à parier que ce dernier aura du temps de jeu dans les mois à venir. En attendant son départ à l’été 2027 ? C’est très probable puisque Kondogbia sera en fin de contrat dans quelques mois à Marseille.
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Boudache hier soir il a tout raté il avait la pression car il jouait contre son ancien club Nice d'habitude il est très bon mais là c'était pas ça du tout par rapport Duranville qui lui a été très bon avec des dribbles dévastateur.

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Non ce n'est pas officiel mais si c'est Digne c'est la cata vu sa forme actuelle.Contre strasbourg il a ete bouffé alors contre Yamal

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effectivement j'aurai bien voulu lire les messages

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Avec des mecs comme toi le proces est vite fait . tu oublies que les droits viennent des manifestations de nos anciens et qu'avec des types comme toi il n'y en aurait jamais eu.Il faut faire la difference entre les manifestants et les Blacks bloks .On oublie les vrais raisons des problemes qui ont mené à cette colere des français.Arretons de faire croire que le probleme c'est le peuple et regardons la realité en face.Je rigolerait au bout de 2 ou 3 ans d'un regime RN vu le niveau de débilité de ces gens là.J'ai de la chance d'avoir un gros patrimoine ça ne m'empeche pas de penser que le systeme est injuste

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