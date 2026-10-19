OL : Nuamah ne va pas revenir

OL : Nuamah ne va pas revenir

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parGuillaume Conte
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Le match plein de Kail Boudache lui vaut de très belles notes dans les médias ce lundi, et les félicitations des supporters de l'OL, qui demandent à Paulo Fonseca de mettre Ernest Nuamah sur le banc dans les gros matchs.
L’Olympique Lyonnais l’a emporté sur le fil face à Nice ce dimanche soir. Mais ce succès 3-2 en raison d’un but refusé à Elye Wahi pour un hors-jeu de quelques centimètres dans les arrêts de jeu, change forcément la face du championnat à l’heure actuelle. L’OL est leader et Paulo Fonseca est félicité pour ses changements même si Lyon n’impressionne pas dans le jeu.

Boudache meilleur joueur de l'OL contre Nice ?

Parmi les changements offensifs opérés, toujours pas de nouvelle de Rémi Himbert, mais Julien Duranville a eu du temps de jeu. En dehors de quelques éclairs, il n’a clairement pas su se mettre en évidence, jouant souvent à contre-temps.
OL-Nice
De l’autre côté, Kaïl Boudache a en revanche croqué sa titularisation. L’Equipe lui a donné la meilleure note de la rencontre, avec 8/10. « Une grosse première période où il aurait objectivement mérité d'obtenir un penalty (45e +3). Sa vitesse, ses prises de risques dans la verticalité, ses changements de rythme ou de direction ont fragilisé Nkounkou et permis à l'OL de faire de nombreuses différences. Ses replis rapides, son volumineux travail défensif, encore en deuxième période, ont été essentiels », a livré le quotidien sportif.
Une analyse partagée par les supporters lyonnais, qui en ont profité pour tirer Paulo Fonseca par la manche et lui expliquer qu’il allait peut-être falloir songer à mettre l’ancien niçois plus souvent titulaire dans les grands matchs, par rapport à un Ernest Nuamah régulièrement décisif, mais souvent beaucoup plus brouillon dans le jeu. « Boudache vaut 1500 fois Nuamah », « pas la peine de nous remettre Nuamah, on veut Boudache à tous les matchs », « il est complet et il progresse à chaque match », « moins de buts mais plus propre que Nuamah », ont souligné les supporters de l’OL après la rencontre. Forcément, l’entraineur portugais ne va pas bousculer sa hiérarchie sur un match, mais Boudache est en train d’ouvrir franchement la concurrence sur l’aile droite de l’attaque de l’OL.

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Boudache hier soir il a tout raté il avait la pression car il jouait contre son ancien club Nice d'habitude il est très bon mais là c'était pas ça du tout par rapport Duranville qui lui a été très bon avec des dribbles dévastateur.

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Non ce n'est pas officiel mais si c'est Digne c'est la cata vu sa forme actuelle.Contre strasbourg il a ete bouffé alors contre Yamal

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effectivement j'aurai bien voulu lire les messages

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Avec des mecs comme toi le proces est vite fait . tu oublies que les droits viennent des manifestations de nos anciens et qu'avec des types comme toi il n'y en aurait jamais eu.Il faut faire la difference entre les manifestants et les Blacks bloks .On oublie les vrais raisons des problemes qui ont mené à cette colere des français.Arretons de faire croire que le probleme c'est le peuple et regardons la realité en face.Je rigolerait au bout de 2 ou 3 ans d'un regime RN vu le niveau de débilité de ces gens là.J'ai de la chance d'avoir un gros patrimoine ça ne m'empeche pas de penser que le systeme est injuste

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