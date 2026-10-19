OL : Nuamah ne va pas revenir

Le match plein de Kail Boudache lui vaut de très belles notes dans les médias ce lundi, et les félicitations des supporters de l'OL, qui demandent à Paulo Fonseca de mettre Ernest Nuamah sur le banc dans les gros matchs.

L’Olympique Lyonnais l’a emporté sur le fil face à Nice ce dimanche soir. Mais ce succès 3-2 en raison d’un but refusé à Elye Wahi pour un hors-jeu de quelques centimètres dans les arrêts de jeu, change forcément la face du championnat à l’heure actuelle. L’OL est leader et Paulo Fonseca est félicité pour ses changements même si Lyon n’impressionne pas dans le jeu.

Boudache meilleur joueur de l'OL contre Nice ?

Parmi les changements offensifs opérés, toujours pas de nouvelle de Rémi Himbert, mais Julien Duranville a eu du temps de jeu. En dehors de quelques éclairs, il n’a clairement pas su se mettre en évidence, jouant souvent à contre-temps.

De l’autre côté, Kaïl Boudache a en revanche croqué sa titularisation. L’Equipe lui a donné la meilleure note de la rencontre, avec 8/10. « Une grosse première période où il aurait objectivement mérité d'obtenir un penalty (45e +3). Sa vitesse, ses prises de risques dans la verticalité, ses changements de rythme ou de direction ont fragilisé Nkounkou et permis à l'OL de faire de nombreuses différences. Ses replis rapides, son volumineux travail défensif, encore en deuxième période, ont été essentiels », a livré le quotidien sportif.

Une analyse partagée par les supporters lyonnais, qui en ont profité pour tirer Paulo Fonseca par la manche et lui expliquer qu’il allait peut-être falloir songer à mettre l’ancien niçois plus souvent titulaire dans les grands matchs, par rapport à un Ernest Nuamah régulièrement décisif, mais souvent beaucoup plus brouillon dans le jeu. « Boudache vaut 1500 fois Nuamah », « pas la peine de nous remettre Nuamah, on veut Boudache à tous les matchs », « il est complet et il progresse à chaque match », « moins de buts mais plus propre que Nuamah », ont souligné les supporters de l’OL après la rencontre. Forcément, l’entraineur portugais ne va pas bousculer sa hiérarchie sur un match, mais Boudache est en train d’ouvrir franchement la concurrence sur l’aile droite de l’attaque de l’OL.