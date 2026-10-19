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17 octobre : « Cassez-vous », Emmanuel Petit chasse les pilleurs

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parCorentin Facy
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Champion du monde 1998 avec les Bleus, Emmanuel Petit ne reconnaît plus la France qu’il aime après les manifestations et les incidents du samedi 17 octobre. Le consultant de RMC veut que cela bouge.
La France a peut-être vécu un tournant de son histoire récente ce samedi 17 octobre avec des manifestations très violentes partout dans le pays. Les débordements ont fait le tour du monde à la télévision, avec des mairies en feu, des forces de l’ordre agressées et des commerçants pillés. A six mois d’une élection présidentielle, la situation est sous tension et les footballeurs ne sont pas déconnectés de tout cela. Champion du monde en 1998 avec l’équipe de France, Emmanuel Petit a poussé un énorme coup de gueule. Sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur d’Arsenal et de l’AS Monaco a pris pour cible les politiques ainsi que les pilleurs. Avec son franc-parler qui le caractérise, Emmanuel Petit n’épargne personne et réclame du changement.
« J’ai été témoin comme beaucoup de personnes de ce qu’il s’est passé le 17 octobre. Je trouve que c’est un pur scandale. Il n’y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens, j’ai une colère profonde en moi sur des gens qui sont censés être comme moi, nés Français, mais qui apparemment s’en branlent complètement d’avoir le passeport français. Je suis même persuadé qu’ils détestent la France. J’ai beaucoup de pensées pour les forces de l’ordre et pour les gens qui ont perdu leur métier le 17 octobre (…) Aujourd’hui, j’ai envie de descendre dans la rue et de me fritter avec tous ces petits c… » a d’abord lâché Emmanuel Petit face à la caméra avant de poursuivre.
« Les mêmes que l’on voit après les finales de Ligue des Champions du PSG. C’est toujours le même mode opératoire : cagoulés, car la lâcheté c’est ce qui les unis. On détruit tout, on brûle tout, on pille, on vole, on blesse, on agresse… Il ne faut pas les mélanger avec ceux qui voulaient vraiment manifester dans le calme. Et eux je les comprends car moi aussi j’en ai plus que marre d’être pressé comme un citron sur le plan fiscal. Tous les Français qui travaillent honnêtement pour avoir une vie digne, ces gens-là sont piétinés. Je m’adresse à la classe politique, à commencer par notre cher président monsieur Macron et à tous les parties politiques qui se battent pour avoir le pouvoir dans quelques mois » s’indigne l’ancien milieu de terrain des Bleus, buteur en finale du Mondial 1998 contre le Brésil, puis de conclure.
Retournez d’où vous venez, on a pas besoin de vous. Cassez-vous
- Emmanuel Petit après les incidents du 17 octobre en France
« Faites très attention à ce que vous allez faire, à ce que vous allez dire et à comment vous allez protéger les honnêtes citoyens en France. Il y en a marre ! Il n’y a pas d’argent pour la police, pour l’armée, pour les hôpitaux, pour les écoles… Il y a de l’argent pour personne sauf pour les politiciens ! La seule chose qui marche en France, ce sont les impôts (…) J’adore les étrangers qui aiment la France et qui veulent s’y intégrer. Mais tous les autres, à commencer par les Français qui ne souhaitent pas que la France continue à être ce qu’elle est, retournez d’où vous venez, on a pas besoin de vous. Cassez-vous ! On ne veut plus de vous » s’est énervé Emmanuel Petit, répugné par la situation actuelle de la France et ce n’est pas le seul. Un message de détresse déjà massivement partagé sur les réseaux sociaux et qui ne manquera pas de faire parler.

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Avec des mecs comme toi le proces est vite fait . tu oublies que les droits viennent des manifestations de nos anciens et qu'avec des types comme toi il n'y en aurait jamais eu.Il faut faire la difference entre les manifestants et les Blacks bloks .On oublie les vrais raisons des problemes qui ont mené à cette colere des français.Arretons de faire croire que le probleme c'est le peuple et regardons la realité en face.Je rigolerait au bout de 2 ou 3 ans d'un regime RN vu le niveau de débilité de ces gens là.J'ai de la chance d'avoir un gros patrimoine ça ne m'empeche pas de penser que le systeme est injuste

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