OM : Kamissoko vendu 20 ME, McCourt remercie Genesio

Issu du centre de formation de l’Olympique de Marseille, le jeune milieu de terrain Nouhoum Kamissoko monte en puissance et s’impose de plus en plus comme un potentiel titulaire aux yeux de Bruno Genesio.

Titulaire face à Troyes il y a une semaine, Nouhoum Kamissoko a de nouveau été aligné par Bruno Genesio sur la pelouse du SCO Angers dimanche après-midi lors de la 7e journée de Ligue 1 . Le jeune Malien de 21 ans a encore répondu aux attentes de son entraîneur. Cette fois associé à Tochukwu Nnadi, le Minot de la formation marseillaise a réalisé un match plein. Présent dans l’impact, précieux à la récupération et fiable techniquement, il a en plus marqué pour permettre aux Olympiens de mener 1-2 avant la mi-temps.

Kamissoko, la prochaine grosse vente de l'OM ?

Sous contrat jusqu’en 2029, Nouhoum Kamissoko incarne aussi la nouvelle politique assumée de l’OM, celle de lancer des jeunes pour alimenter son équipe première avant une vente juteuse d’ici quelques mois. Pour le journaliste Antoine Wargnier de RMC, il n’y a aucun doute sur le fait que Kamissoko rapportera gros à Marseille au moment de son départ, que ce soit l’été prochain ou un peu plus tard.

« McCourt va pouvoir remercier Genesio pour Kamissoko. Il vaut 20 millions d’euros dans six mois pour un club anglais » a-t-il publié. Le journaliste Romain Canuti du Phocéen lui a répondu avec un brin d’ironie. « 60 merci » a-t-il ajouté, sans doute en exagérant légèrement. Quoi qu’il en soit, Bruno Genesio est en train de parfaitement s’adapter aux exigences et aux contraintes imposées par Frank McCourt en lançant dans le bain de la Ligue 1 des jeunes à l’instar de Nouhoum Kamissoko mais aussi de Keyliane Abdallah et même de Tochukwu Nnadi, même si le Nigérian n’a pas été formé à Marseille.

Une politique sportive qui demande de la patience mais qui peut permettre à terme à l’OM d’entrer de nouveau dans un cercle vertueux que ce soit financièrement ou sportivement. C’est en tout cas l’objectif annoncé par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi en début de saison et Bruno Genesio est certainement l’un des coachs les mieux adaptés pour ce type de mission. Le jeune et prometteur Nouhoum Kamissoko en tire profit en ce début de saison.