Pierre Sage viré, Crystal Palace est proche de craquer

Pierre Sage viré, Crystal Palace est proche de craquer

Premier League
parCorentin Facy
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La situation de Crystal Palace est alarmante après la défaite 5-0 contre Brighton. Pierre Sage est menacé alors que les Eagles ne sont que 14es de Premier League.
Au moment de quitter le RC Lens et d’accepter l’offre de Crystal Palace, Pierre Sage imaginait sans doute de meilleurs débuts en Premier League. L’apprentissage du football anglais est compliqué pour l’ancien entraîneur de l’OL, 14e de Premier League après sept journées. La pression s’accentue d’autant plus que le club londonien a pris une gifle ce week-end à Brighton avec une très lourde défaite 5-0. De quoi jeter un peu plus le flou sur l’avenir de Pierre Sage comme le confirme TeamTalk. Selon le média anglais, Crystal Palace continue de soutenir son entraîneur, mais commence à s’intéresser de loin à certains successeurs potentiels, un mauvais signal envoyé à l’égard de l’entraîneur français.
« La direction de Crystal Palace évalue actuellement la situation et étudie les différentes options » ajoute le média anglais. De quoi jeter le trouble sur l’avenir de Pierre Sage à Crystal Palace. « Je veux juste m’excuser auprès des fans parce que ce n’est pas normal de montrer ce visage. Nous n’étions pas au niveau que nous devrions avoir. Un départ ? Ce n’est pas ma décision. Je ne sais pas. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même » a d’ailleurs répondu Pierre Sage face aux médias ce week-end. Reste maintenant à voir si l’entraîneur de Crystal Palace, bien qu’en fâcheuse posture, parviendra à sauver sa place lors des prochains matchs. Les matchs qui arrivent en championnat face à Newcastle, Tottenham, Liverpool et Coventry seront déterminants.
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Boudache hier soir il a tout raté il avait la pression car il jouait contre son ancien club Nice d'habitude il est très bon mais là c'était pas ça du tout par rapport Duranville qui lui a été très bon avec des dribbles dévastateur.

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Non ce n'est pas officiel mais si c'est Digne c'est la cata vu sa forme actuelle.Contre strasbourg il a ete bouffé alors contre Yamal

Des messages filtrent, ça chauffe entre le PSG et le Barça

effectivement j'aurai bien voulu lire les messages

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L'arbitrage même aidé n'est pas compréhensible ,, voir la faute que subit Akliouche et cela sans carton ?

Tiziri Digne promet de tout dire lundi

Avec des mecs comme toi le proces est vite fait . tu oublies que les droits viennent des manifestations de nos anciens et qu'avec des types comme toi il n'y en aurait jamais eu.Il faut faire la difference entre les manifestants et les Blacks bloks .On oublie les vrais raisons des problemes qui ont mené à cette colere des français.Arretons de faire croire que le probleme c'est le peuple et regardons la realité en face.Je rigolerait au bout de 2 ou 3 ans d'un regime RN vu le niveau de débilité de ces gens là.J'ai de la chance d'avoir un gros patrimoine ça ne m'empeche pas de penser que le systeme est injuste

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