Pierre Sage viré, Crystal Palace est proche de craquer

La situation de Crystal Palace est alarmante après la défaite 5-0 contre Brighton. Pierre Sage est menacé alors que les Eagles ne sont que 14es de Premier League.

Au moment de quitter le RC Lens et d’accepter l’offre de Crystal Palace, Pierre Sage imaginait sans doute de meilleurs débuts en Premier League. L’apprentissage du football anglais est compliqué pour l’ancien entraîneur de l’OL, 14e de Premier League après sept journées. La pression s’accentue d’autant plus que le club londonien a pris une gifle ce week-end à Brighton avec une très lourde défaite 5-0. De quoi jeter un peu plus le flou sur l’avenir de Pierre Sage comme le confirme TeamTalk. Selon le média anglais, Crystal Palace continue de soutenir son entraîneur, mais commence à s’intéresser de loin à certains successeurs potentiels, un mauvais signal envoyé à l’égard de l’entraîneur français.

« La direction de Crystal Palace évalue actuellement la situation et étudie les différentes options » ajoute le média anglais. De quoi jeter le trouble sur l’avenir de Pierre Sage à Crystal Palace. « Je veux juste m’excuser auprès des fans parce que ce n’est pas normal de montrer ce visage. Nous n’étions pas au niveau que nous devrions avoir. Un départ ? Ce n’est pas ma décision. Je ne sais pas. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même » a d’ailleurs répondu Pierre Sage face aux médias ce week-end. Reste maintenant à voir si l’entraîneur de Crystal Palace, bien qu’en fâcheuse posture, parviendra à sauver sa place lors des prochains matchs. Les matchs qui arrivent en championnat face à Newcastle, Tottenham, Liverpool et Coventry seront déterminants.