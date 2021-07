PSG : Neymar pas assez soutenu, il est choqué

Dans : PSG.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Brésil affrontera l’Argentine dans une finale de rêve de la Copa America 2021.

Grand favori de la compétition, le Brésil tient son rang grâce à des individualités en forme. Lucas Paqueta (OL) en fait partie, au même titre que Neymar. Depuis le début de la Copa America, le meneur de jeu du PSG répond présent, se montrant décisif à quasiment chaque match. A l’instar de Lionel Messi, il sera l’un des facteurs X de la finale. Mais à l’approche de ce match extrêmement attendu, un sentiment étrange habite les Brésiliens. Contrairement à d’habitude, l’engouement n’est pas folichon autour des coéquipiers de Neymar à tel point que certains supporters du Brésil vont boycotter la finale ou carrément supporter l’Argentine afin de manifester contre les conditions d’organisation de la Copa America en pleine crise de Covid-19.

Sur son compte Instagram, Neymar a brisé le silence afin de critiquer sans retenue les Brésiliens faisant le choix de soutenir le rival pour cette finale de la Copa America. « Je suis un Brésilien avec beaucoup de fierté et d'amour. Mon rêve a toujours été de faire partie de l'équipe nationale du Brésil et écouter les fans chanter. Je n'ai jamais attaqué ou n’attaquerai jamais le Brésil s’il joue pour quelque chose, quel que soit le sport, un concours de mannequinat, les Oscars ou le krl à 4... Si le Brésil est là, je suis pour Brésil, mais quel Brésilien ferait autrement ? D'accord, je vais le respecter, mais allez au... Cela ne sert que ceux qui sont contre » a lancé Neymar, auteur de deux buts et de trois passes décisives depuis le début de la Copa America, et qui ne digère pas l’attitude ce certains Brésiliens à l’approche de cette finale. Un élément susceptible de perturber l’attaquant du PSG dans sa préparation ? Réponse dans la nuit de samedi à dimanche avec un duel très attendu entre Neymar et Lionel Messi…