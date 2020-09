PSG : Neymar pareil que Delort, Montpellier n'accepte plus les critiques

Dans : PSG.

En raison des contaminations au Covid-19 de plusieurs joueurs, le Paris Saint-Germain subit de nombreuses critiques ces derniers jours. De quoi agacer Montpellier et son président Laurent Nicollin.

Grâce au report de son déplacement à Lens validé par la Ligue, le Paris Saint-Germain a laissé ses hommes partir en vacances. Résultat, six Parisiens, dont la star brésilienne Neymar, sont revenus d'Ibiza avec un test positif au coronavirus. Il n’en fallait pas plus pour lancer une nouvelle polémique sur le club de la capitale. Comme si les autres pensionnaires de Ligue 1 avaient été épargnés par l’épidémie. Ce n’est évidemment pas le cas, rappelle Laurent Nicollin, qui ne comprend pas les critiques contre le champion de France.

« On doit apprendre à jouer sans certains joueurs. On a joué notre premier match sans Delort, d’autres le feront sans Icardi ou Neymar. C’est tellement facile de critiquer, a réagi le président de Montpellier dans le Midi Libre. Le virus circule et on l’attrape dans la rue ou n’importe où. On n’est pas à l’abri de faire un repas de famille à la maison ou une grillade. Trois jours après, la moitié des gens ont chopé le virus car le petit-neveu est sorti la veille. Il faut arrêter de voir la vie plus blanc que blanc. » Pour rappel, la LFP a obtenu l’allègement du protocole sanitaire selon lequel chaque équipe pourra désormais jouer tant que 20 joueurs dont un gardien seront testés négatifs.