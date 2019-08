PSG : Neymar ou pas, Coutinho fonce vers Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Ces derniers jours, le nom de Philippe Coutinho revient avec insistance dans l’actualité du Paris Saint-Germain.

Et pour cause, l’international brésilien du FC Barcelone a de grandes chances d’être inclus dans un éventuel échange avec Neymar dans les prochains jours. Mais selon les informations obtenues par Goal, la volonté de Coutinho de rejoindre Paris est telle qu’un transfert serait envisageable indépendamment de l’opération Neymar. Autrement dit dans l’absolu, il serait finalement possible de voit évoluer les deux internationaux auriverde ensemble dans la capitale française.

« L’ancienne star de Liverpool pourrait être transféré à Paris dans le cadre d’un accord qui pousserait Neymar vers Barcelone. Néanmoins, un transfert totalement indépendant de l’opération Neymar serait également une solution envisagée » indique le média, qui précise que du côté de Barcelone, la vente de Philippe Coutinho est une priorité absolue en cette fin de mercato. Il faut dire que le club catalan dispose déjà de plusieurs atouts dans ce secteur de jeu avec Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Luis Suarez et bien évidemment Lionel Messi. En interne, on juge donc que Philippe Coutinho est de trop et c’est Paris qui pourrait en profiter.