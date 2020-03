Mercato : Neymar + Lautaro Martinez = problème XXL pour Barcelone

Dans : Liga.

En plus de Neymar, pour qui le FC Barcelone semble prêt à dépenser 150ME, le club catalan vise Lautaro Martinez. Mais il faudra d'abord régler un souci majeur dans l'effectif.

Même si le futur mercato donne des migraine à l’UEFA et à la FIFA, les clubs travaillent déjà sur les renforts à recruter lorsque la période des transferts va débuter. Et du côté du FC Barcelone, on semble vouloir miser sur deux joueurs sud-américains dont l’un est une vieille connaissance du Barça puisqu’il s’agit de Neymar. Ce mercredi, Miguel Rico affirme que Josep Maria Bartomeu est prêt à dépenser 150ME pour faire revenir la star brésilienne du Paris Saint-Germain. Le président du club catalan veut cependant recruter un autre attaquant, et c’est Lautaro Martinez, l’international argentin de l’Inter Milan qui est visé, avec cette fois un chèque estimé par le journaliste du Mundo Deportivo à 111ME.

Cependant, si le FC Barcelone veut recruter simultanément Neymar et Lautaro Martinez, il va devoir trancher dans le vif au sein de son effectif. Car ces deux futurs, et éventuels, renforts du Barça sont des joueurs extra-communautaires et il faudra donc que Josep Maria Bartomeu fasse au moins une place dans son groupe actuel. Pour le média proche du club catalan, c’est Arturo Vidal qui sera sacrifié, le joueur chilien ayant de très bons contacts en Italie. Autre souci à régler, celui d’Emerson, qui a signé au FC Barcelone il y a deux ans et qui depuis est prêté au Bétis. Son retour est impossible à envisager, tout autant que la signature pourtant plusieurs fois envisagé de Willian, lequel est désormais évoqué à Tottenham où il pourrait retrouver José Mourinho.