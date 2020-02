PSG : Neymar officiellement forfait contre Lyon

Dans : PSG.

Neymar ne sera pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour la réception de Lyon dimanche au Parc des Princes.

Même s’il était présent ce samedi à l’entraînement, tout comme cela était déjà le cas la veille, et malgré son désir de jouer contre l’Olympique Lyonnais, Neymar ne sera pas dans le groupe du PSG pour la réception de l’OL au Parc des Princes. Touché aux côtes contre Montpellier, le Brésilien avait déjà renoncé au déplacement à Nantes. Et en conférence de presse, Thomas Tuchel a indiqué qu’il était « trop tôt » pour faire rejouer Neymar, alors que le déplacement à Dortmund se profile dans dix jours. Autres forfaits pour cette rencontre de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, Maquinhos, Thiago Silva, Juan Bernat, lesquels s’ajoutent aux absences d’Abdou Diallo et de Colin Dagba.