PSG : Neymar officialise le nouveau défi de sa carrière

Comme pressenti, Neymar s’est officiellement engagé avec son nouvel équipementier personnel Puma. Le début d’une nouvelle aventure pour l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Deux semaines après son divorce avec Nike, son ancien partenaire depuis l’âge de 13 ans, et qui collabore avec le Paris Saint-Germain, Neymar a officialisé son engagement avec Puma. La marque allemande, sans ambassadeur de cette dimension depuis la retraite d’Usain Bolt, s’offre ainsi une nouvelle star afin de concurrencer Nike avec Cristiano Ronaldo, et Adidas représenté par Lionel Messi. Une collaboration alléchante pour le numéro 10 du Paris Saint-Germain, fier d’annoncer cette nouvelle et de présenter ses nouveaux crampons baptisés « The King ».

« Au début de chaque nouvelle saison, je prends un peu de temps pour réfléchir à ma carrière et à mes choix. Je pense à mes rêves quand j'ai commencé dans ce sport, et au chemin parcouru. Ce sera une saison différente, spéciale, a écrit le Brésilien sur Twitter. Je suis sur le point de vivre une expérience unique, un nouveau défi. Je m'estime privilégié d'avoir une vie remplie d'expériences uniques et de magnifiques défis. »

« Inspirer les générations futures »

« J'ai grandi en regardant des vidéos de légendes comme Pelé, Cruyff, Eusebio et Maradona... C'étaient les rois sur le terrain, les rois de mon sport. Et ils avaient quelque chose en commun : l'amour du jeu, un chemin pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, et une mentalité qui les unissait. Il ne s'agit pas de toujours être le meilleur ou le plus grand, mais plutôt d'inspirer les générations futures. C'est exactement ce dont j'ai rêvé, tout donner pour le football parce qu'il m'a tout donné. Je veux le faire à ma manière, en utilisant mon talent », a annoncé Neymar, dont le précédent contrat sur 11 ans avec Nike lui rapportait 88 M€. Nul doute que Puma lui en donnera davantage…