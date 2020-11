PSG : Neymar négocie sa prolongation, la réaction cash de Messi

Dans : PSG.

L’été 2021 risque d’être celui d’un tremblement de terre sur la planète football.

Même si les clubs ne seront au top de leur forme sur le plan financier en raison de la crise sanitaire et économique, le marché des superstars n’en a que faire. La bataille promet d’être terrible au sujet de l’avenir de Neymar, Messi et Mbappé notamment. Un enchainement qui pourrait encore faire très mal au Barça, en difficulté sur le plan économique, et pas vraiment au top en ce qui concerne la gestion des stars mondiales ces derniers temps. En effet, Don Balon fait le point sur ce rendez-vous crucial, et amène des bien mauvaises nouvelles aux socios. La tendance à un retour de Neymar est, comme annoncé ce lundi par les médias espagnols, désormais à conjuguer au passé.

Le Brésilien se sent bien au PSG et compte bien discuter concrètement d’une prolongation de contrat. Les négociations ont déjà débuté, notamment avec une prolongation longue durée pour un salaire inchangé. Un constat qui fait suite à l’impossibilité du Barça de payer son transfert, mais aussi à la relation tendue du club culé avec Lionel Messi. Ce dernier va partir en fin de saison, et il ne laisse plus de place au doute désormais. Selon son entourage, son arrivée à Manchester City est privilégiée, et le Telegraph a même annoncé que l’accord pourrait être discuté dès le mois de janvier 2021, comme le règlement l’y autorise. Une véritable double claque pour le FC Barcelone, qui risque de se retrouver bredouille dans un an, sachant que Mbappé fonce quand même chaque jour un peu plus vers le Real Madrid. Au sein d’un club barcelonais perturbé par le changement de président, la tendance n’est pas bonne, et les derniers résultats de la bande de Lionel Messi en championnat ne laissent pas beaucoup de place à l’optimisme pour la suite.