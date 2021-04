PSG : Neymar ne respecte plus rien

Dans : PSG.

Pour Tiago Djaló, impliqué dans l'altercation qui a valu à Neymar d'être expulsé contre le LOSC, le joueur du PSG manque de respect envers ses adversaires.

Neymar rêvait probablement d'un meilleur retour. Titulaire pour la première fois depuis sa blessure en février dernier qui l'avait privé du choc contre Barcelone en Ligue des Champions, le numéro 10 parisien a livré une bien triste prestation contre Lille samedi après-midi, à l'image de ses coéquipiers. Mais au-delà de son niveau sur le terrain, c'est par son comportement que la star a énormément déçu. Pris d'un coup de sang, il a été expulsé dans les dernières minutes après une altercation avec Tiago Djaló. Un comportement vivement critiqué par les spécialistes, notamment Rolland Courbis.

Le défenseur s'est exprimé sur son accrochage avec le joueur du PSG pour le journal portugais A Bola, insistant sur la notion de respect qui échappe selon lui au joueur brésilien. « Je respecte tout le monde, que ce soit Neymar ou n’importe quel autre joueur. Je respecte tout le monde. Mais je pense que les autres devraient aussi le respecter. Il faut se respecter, nous sommes des collègues professionnels, et c’est ce qui manque à Neymar, un peu plus de respect. Neymar a besoin d’avoir plus de respect » a expliqué l'international espoir portugais.

Un problème datant de la saison dernière

Selon le défenseur du LOSC, la rivalité entre lui et Neymar ne date pas d'hier, mais bien d'un match entre le PSG et Lille l'an dernier. Un épisode que le Brésilien n'a semble-t-il toujours pas oublié. « Le problème vient de l’année dernière, lors du dernier match que nous avons joué à Paris, mais il n’est pas devenu viral comme cette fois. Je n’ai rien fait. Après cette faute, l’arbitre a sifflé et il a fini par m’attaquer. Je suis tombé au sol. Il a essayé de me prendre le ballon et me l’a donné avec sa main sur son menton. Et puis j’ai été expulsé sans savoir pourquoi. Dans le tunnel, il a dit des choses que je n’aimais pas, il m’a même jeté un patch au visage, et c’est tout … Qu’a-t-il dit? Je ne le sais même plus, mais ce n’était rien de bon. Ce sont des choses du jeu … Chacun est allé dans son coin et rien d’autre » a conclu le joueur de 20 ans. Réputé pour son caractère sanguin, Neymar devra faire preuve de sang froid face au Bayern, équipe composée uniquement de joueurs d'expérience qui n'hésiteront pas à le provoquer pour le faire craquer.