PSG : Neymar ne prolonge pas, elle rassure les fans

Isabela Pagliari a tenu à rassurer les supporters du PSG concernant l'avenir de Neymar : il compte bien prolonger à Paris. Il fait par ailleurs tout pour être prêt pour le match contre le Bayern.

Habitué aux rumeurs de départ lors de chaque intersaison depuis son arrivée au PSG, Neymar est aujourd'hui beaucoup plus serein quant à son avenir. Finie l'agitation autour d'un éventuel retour au Barça. La volonté du joueur est claire : rester à Paris. Un choix qui pourrait d'ailleurs pousser Kylian Mbappé à aller voir ailleurs. Toujours est-il que, si les deux parties semblent être sur la même longueur d'ondes, aucune officialisation n'est encore parvenue. Il n'en fallait pas plus pour réveiller la presse espagnole, qui évoque une éventuelle hésitation du clan Neymar. Isabela Pagliari, journaliste brésilienne et toujours très bien informée sur son compatriote, a tenu à rassurer les fans parisiens sur les ondes d'Europe 1.

« Soyez tranquilles les Supporters, Neymar va prolonger. C'est simplement une question de timing. Neymar était blessé ces dernières semaines, le PSG essaie simplement de trouver le bon moment pour annoncer sa prolongation. Neymar, Se Queda à Paris ! » a déclaré la journaliste.

Objectif Bayern pour Neymar

Si l'avenir à long terme de Neymar semble déjà écrit, c'est son programme à court terme qui interroge. Blessé lors d'un match de Coupe de France début février, le numéro 10 avait manqué la double confrontation contre le Barça. À l'approche du choc face au Bayern, la star poursuit son travail pour revenir rapidement à 100%. « Neymar est resté à Paris, il fait des entraînements, il continue à faire des soins à domicile. Il est focalisé sur le match face à Lille et ensuite la Ligue des Champions contre le Bayern où il veut prendre sa revanche. Il a hâte de rejouer » a poursuivi la Brésilienne. Quand on voit la forme actuelle du Bayern Munich, le PSG aura bien besoin d'un Neymar au top s'il souhaite poursuivre dans la compétition.