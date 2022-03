PSG : Neymar ne défend pas ? Il promet une démonstration

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Interrogé en conférence de presse à la veille d'affronter le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Neymar est revenu sur les critiques à son encontre. Il s'est notamment défendu contre ceux qui prétendent qu'il ne fait pas les efforts défensifs.

Neymar-Messi-Mbappé, un trio de rêve qui ne devrait s'attirer que des louanges. Toutefois, les trois hommes forts de l'attaque du PSG attirent surtout les critiques depuis le début de la saison, en particulier l'Argentin et le Brésilien. Leurs performances déçoivent mais c'est surtout leur investissement qui pose problème. Dans un football moderne qui exige souvent un pressing, des courses et des efforts défensifs, ils sont souvent jugés avares de leurs efforts. Même si Kylian Mbappé réalise de grandes prestations, il n'est pas non plus connu pour montrer cette qualité dans son jeu. Si bien que le PSG peut voir parfois trois de ses onze titulaires éviter le travail défensif.

Neymar défend, il le dit et donne rendez-vous mercredi

Des accusations toujours plus fréquentes et nourries chez les journalistes, en particulier dans les médias français. Cela ne plaît pas aux principaux intéressés, notamment Neymar. Le Brésilien était le joueur du PSG désigné pour aller répondre aux questions des journalistes lors de la conférence de presse d'avant-match à Madrid ce mardi. Il a tenu à recadrer un journaliste qui a émis l'idée que le trio offensif ne défendait pas assez et pouvait déséquilibrer l'équipe parisienne.

Neymar: "Tomorrow is a game for players who like to play." 🤟#UCL pic.twitter.com/FjScZsHcgH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 8, 2022

« Je ne suis pas d’accord. Si on compare avec le Barca, on jouait de la même façon, on attaquait et on défendait ensemble. Je pense qu’on a fait un très grand match à l’aller et on doit répéter ce genre de match demain. C’est ton opinion, je la respecte, mais je ne suis pas d’accord. On verra demain si tu changes d’avis », a indiqué Neymar. Une déclaration affirmée en vue de la rencontre de mercredi. Bon nombre de supporters et d'observateurs seront curieux de voir cela, certains estimant que c'est indispensable à la qualification parisienne en quarts de finale de la Ligue des Champions.